Kustomer, het softwarebedrijf dat Meta in 2020 overnam voor ongeveer 1 miljard dollar, is nu het middelpunt van de poging van de techgigant om zich opnieuw te concentreren op zijn kernactiviteiten, waarbij de zet komt nadat het bedrijf een jaar van onrust in digitale reclame heeft geleden.

De neergang bracht CEO Mark Zuckerberg ertoe de noodzaak van meer efficiëntie te benadrukken. De inkomsten van Kustomer zijn sinds de overname afgevlakt, en het bedrijf heeft naar verluidt ongeveer 200 miljoen dollar verbruikt aan operationele en eenmalige kosten. Hoewel Meta zijn intentie om Kustomer te kopen in 2020 aankondigde, duurde het tot eind februari van 2022 voordat het goedkeuring kreeg van de Europese Commissie.

Kustomer levert software voor klantenserviceactiviteiten die gesprekken van verschillende kanalen consolideert op één scherm.

Tijden veranderen voor techbedrijven

De recente financiële prestaties van Kustomer en de bredere kilte die ooit snelgroeiende technologiebedrijven heeft getroffen, hebben geleid tot een geplande afstoting waarbij de waardering van Kustomer naar verwachting een kleine fractie zal zijn van wat Meta ervoor heeft betaald.

Volgens insiders is Meta van plan een klein belang in Kustomer te houden wanneer het weer een zelfstandig bedrijf wordt, hoewel die plannen kunnen veranderen.

Kustomer-oprichters Brad Birnbaum en Jeremy Suriel hebben naar verluidt contact opgenomen met durfbedrijven om geld in te zamelen om het bedrijf terug te kopen en verliezen te financieren. Ze hebben gesproken over aanzienlijke ontslagen onder hun honderden werknemers om de kosten onder controle te houden.

Stroomlijnen

“In het licht van Meta’s efficiëntie-inspanningen hebben we de beslissing genomen om ons te concentreren op onze snelst groeiende zakelijke messaging-aanbiedingen, inclusief de monetaire mogelijkheid voor WhatsApp”, aldus Ryan Moore, een woordvoerder van Meta.

Hij voegde eraan toe dat Meta “momenteel strategische alternatieven voor Kustomer onderzoekt en het product en het klantenbestand van Kustomer gedurende dit proces zal blijven ondersteunen.”

Deze desinvestering maakt deel uit van Meta’s grotere plan om zijn bedrijf te stroomlijnen en zich te concentreren op kerngebieden. Ondanks de verwachte daling van de waardering, blijft de software van Kustomer een waardevol hulpmiddel voor klantenservice en het zal interessant zijn om te zien hoe het bedrijf het doet als zelfstandige entiteit.

