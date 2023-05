De Italiaanse privacy-autoriteit acht de reactie van OpenAI voldoende om het bedrijf weer toe te laten tot de markt.

De Italiaanse privacytoezichthouder, de Garante dei Dati Personali (“Garante”), is akkoord gegaan met het opheffen van het tijdelijke verbod dat het had opgelegd aan OpenAI’s ChatGPT chatbot, zo heeft de instantie bevestigd aan Reuters. De stap volgt op een formeel antwoord van OpenAI dat de bezwaren van de Garante over de AI-gestuurde dienst voldoende wegneemt.

Italië was de eerste die rechtstreeks actie ondernam om de activiteiten van ChatGPT aan banden te leggen. De autoriteiten stelden dat het gebruik van persoonlijke informatie door de dienst voor zijn training een inbreuk vormde op de GDPR van de EU. Bovendien zei de Garante dat de chatbot geen proces had om ervoor te zorgen dat gebruikers ten minste 13 jaar oud waren.

OpenAI reageert op alle belangrijke punten

In reactie op de beschuldigingen van de Garante zei OpenAI vrijdag dat het “meer zichtbaarheid zal geven aan zijn privacybeleid en opt-outformulier voor gebruikersinhoud”, aldus Reuters. Het zal ook de GDPR-gerelateerde problemen aanpakken door een nieuw formulier te verstrekken waarmee gebruikers in de EU gebruik kunnen maken van hun recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor het trainen van zijn modellen.

Tot slot zei OpenAI dat het een tool zal aanbieden om de leeftijd van gebruikers in Italië te verifiëren bij aanmelding.

Het Italiaanse verbod leidde tot een golf van discussies in andere EU-landen. Sommige leden, zoals Spanje, waren ook bezorgd over de gevaren van het generatieve AI-platform, terwijl andere leden, zoals Frankrijk en Ierland, zich uitspraken tegen een verbod zoals dat in Italië.

Eerder deze maand heeft de Europese Raad voor gegevensbescherming EDPB een taskforce voor de chatbot opgericht als reactie op de bezorgdheid van sommige van zijn lidstaten. De resolutie in Italië zal ongetwijfeld van invloed zijn op de besprekingen van de EDPB en waarschijnlijk ook op de definitieve formulering van de voorgestelde EU-AI-wet, waaraan al twee jaar wordt gewerkt.

Tip: OpenAI komt ‘binnen enkele maanden’ met ChatGPT Business