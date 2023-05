Google springt in het landschap van generatieve AI door toegang te verlenen tot zijn Search Labs-programma.

Deze week kondigde Google aan dat het toegang geeft tot Search Generative Experience, of SGE, een experimentele versie van zijn zoekmachine aangedreven door generatieve kunstmatige intelligentie.

De nieuwe dienst werd aangekondigd tijdens Google’s I/O 2023-event. Het nieuwe aanbod werd vervolgens nader toegelicht in een blogpost van Soufi Esmaeilzadeh, de Product Lead voor SGE, en Cheenu Venkatachary, de Engineering lead. Zij legden uit dat Google begint met het openstellen van toegang tot Search Labs, een nieuw programma voor toegang tot vroege experimenten van de zoekgigant, met SGE voorop.

SGE doet het “zware werk” in search

De twee Google-prominenten zeiden verder dat de nieuwe generatieve AI aangedreven zoekervaring “je zal helpen een deel van het werk uit het zoeken te halen, zodat je een onderwerp sneller kunt begrijpen, nieuwe gezichtspunten en inzichten kunt ontdekken en gemakkelijker dingen gedaan kunt krijgen”.

SGE is gericht op het beantwoorden van langere zoekopdrachten in meerdere stappen. De nieuwe zoekdienst “zal een AI-ondersteunde momentopname bieden, zodat u hulp krijgt bij het begrijpen van welke factoren u moet overwegen”, schrijven de SGE-leiders. Het zal gebruikers ook helpen om “snelle tips te ontdekken” voor hun specifieke vragen. Als een gebruiker zich bijvoorbeeld voorbereidt op een internationale reis, maar ervoor moet zorgen dat de documenten up-to-date zijn, zou men kunnen zoeken op “Hoe kan ik mijn paspoort snel vernieuwen?”. Men vindt dan gemakkelijk aanwijzingen voor de belangrijkste informatie. Een andere mogelijkheid is dat een gebruiker een reeks opties ziet en de volgende stap zet met hulp van het web.

Search Labs biedt verschillende nieuwe functies om te testen

SGE is de eerste onder verschillende experimentele functies die gebruikers kunnen testen via Google’s Search Labs. Het programma biedt ook toegang tot Code Tips, een generatieve AI-tool die is ontworpen om programmeervragen te beantwoorden. Gebruikers kunnen how-to-vragen stellen over een specifieke set programmeertalen (C, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Python, TypeScript), tools (Docker, Git, shells) en algoritmen.

Met een andere functie, Add to Sheets, kunnen gebruikers een zoekresultaat snel synchroniseren met een spreadsheet.

Naast de AI-aangedreven SGE experimenteert Google met chatbotdienst Bard. In een andere aankondiging tijdens I/O 2023 liet de zoekgigant weten dat het de beschikbaarheid van Bard hadden uitgebreid naar 180 landen. Het bedrijf deelde ook nieuwe details over de technologie achter zijn generatieve AI-functies.

