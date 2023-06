Salesforce en Google gaan intensief samenwerken met verschillende oplossingen. Zo komt er onder meer een koppeling tussen Salesforce Data Cloud en Google Vertex AI en Google BigQuery. Klanten moeten hierdoor meer waarde uit hun data kunnen halen.

De nieuwe strategische samenwerking gaat zich, naar eigen zeggen, vooral richten op het zogenoemde ‘democratiseren’ van AI om data meer en beter inzichtelijk te maken. Dit moet bedrijven in staat stellen de data te gebruiken om betere klantenervaringen te bieden en meer effectieve en goedkopere campagnes te draaien voor hun marketing, sales, service en commerce activiteiten.

Google BigQuery en Vertex AI

Concreet bestaat het partnership uit onder andere een betere integratie tussen Salesforce Data Cloud en Google Cloud ’s big data-oplossing BigQuery. Dit moet bedrijven in staat stellen eenvoudiger unieke klantenprofielen aan te maken om meer gepersonaliseerde ervaringen af te leveren. Gebruikers krijgen zo makkelijk toegang tot alle klantdata, waar die zich ook moge bevinden. In welke platforms en cloudomgevingen deze data aanwezig zijn. Eigenlijk een centrale opslaglocatie, zegt de CRM- en cloudgigant.

Een ander onderdeel is de koppeling tussen Salesforce Data Cloud en het Google Vertex AI-platform. Deze integratie helpt bedrijven om hun eigen Vertex AI-modellen naar het platform van Salesforce te brengen. Zodat zij dan beter deze modellen kunnen inzetten voor hun analysebehoeftes van hun Salesforce Customer 360-data.

Lees ook: Vertex AI van Google heeft generatieve AI-functies

Beschikbaarheid

De Salesforce Data Cloud en Google BigQuery-integratie is eind dit jaar in een pilot-fase beschikbaar. Algemene beschikbaarheid wordt begin 2024 verwacht. De Google Vertex AI-integratie komt binnenkort in een pilot beschikbaar en eind dit jaar voor iedereen. Verder staat nog een integratie tussen Salesforce Marketing Cloud en Google Analytics op de rol voor later dit jaar.