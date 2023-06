Microsoft breidt de generatieve AI-mogelijkheden van Dynamics 365 Copilot uit. Dit om lastige taken te automatiseren en medewerkers productiever te laten worden.

De uitbreiding van generatieve AI-functionaliteit naar meer Dynamics 365-oplossingen is een logisch gegeven. Eerder werd Dynamics 365 Copilot aangekondigd als algemeen tool voor het ERP-portfolio van Microsoft.

Met de introductie van Copilot in Dynamics 365-oplossingen moeten medewerkers in staat zijn hun tijdrovende taken sneller te realiseren en daarbij ook sneller inzichten te krijgen. Op basis hiervan kunnen zij sneller en intelligentere beslissingen voor diverse supply chains nemen.

De generatieve AI-tool Copilot is nu beschikbaar voor Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Project Operations en Dynamics 365 Supply Chain Management.

Integratie met Power BI en Excel

Voor Microsoft Dynamics 365 Finance gaat de techgigant overigens nog meer Copilot-functionaliteit introduceren. Hiervoor zijn vaak grote hoeveelheden data beschikbaar en het kost veel tijd deze in kleine stukken te hakken voor betere interpretaties.

De combinatie tussen de Copilot-functionaliteit en tools als Power BI en Excel moeten helpen deze data via natural language ‘meer tot leven’ te brengen. Onder meer moet Copilot hiervoor een Microsoft Power BI dashboard of rapport genereren, inclusief visualisaties en samenvattingen, en deze helpen te verfijnen. Dit met behulp van door de data vragen te stellen. Copilot helpt dan het juiste antwoord te vinden.

