Google Play gaat vanaf 31 augustus het uploaden van kwaadaardige apps naar zijn app store lastiger maken. Ontwikkelaars moeten straks eerst een Data Universal Numbering System (DUNS)-registratienummer voor identificatie aanleveren.

Door zich vanaf 31 augustus te identificeren met dit nieuwe registratienummer bij het uploaden van apps in Google Play, kan de betrouwbaarheid makkelijker worden vastgesteld, is de bedoeling. Dit geldt vooral voor nieuwe ontwikkelaccounts voor de app store van de techgigant.

Het DUNS-nummer is een uit negen getallen bestaand registratienummer waarmee bedrijven zich kunnen identificeren. Dit registratienummer is ontwikkeld door het data- en business analyticsbedrijf Dun & Bradstreet. Voor het verkrijgen van een dergelijk zakelijk identificatienummer moeten bedrijven een langdurig administratief proces doorlopen.

Meer betrouwbare apps

Met deze maatregel wil Google dat er zo weinig mogelijk apps met malware zijn app store binnenkomen. Vaak bieden hackers eerst een app bij Google aan zonder malware. Deze wordt dan in een later stadium via een update toegevoegd. Wanneer Google dit ontdekt, is het moeilijk de eerste bron te achterhalen.

Ook kunnen hackers makkelijk hun app uit de app store verwijderen en onder een nieuwe naam weer introduceren. Nu een DUNS-nummer is vereist, moeten zij een heel nieuw bedrijf opzetten en weer de procedure doorlopen.

Contactinformatie uitgebreid

Naast de introductie van het DUNS-nummer moeten ontwikkelaars ook meer informatie geven in de contactinformatie bij apps. De tab Contact Details verandert in App support en moet naast de bestaande naam-, email- en locatie-gegevens van ontwikkelaars nu ook de bedrijfsnaam, het complete kantooradres, de website URL en telefoonnummer weergeven.

Met deze extra informatie wil Google het ook voor hackers lastiger maken kwaadaardige apps te uploaden naar Google Play. Google is van plan de geleverde App support-informatie regelmatig te checken.

