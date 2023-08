Salesforce hoopt het bedrijven makkelijker te maken om AI-modellen te trainen. Het initiatief noemt men Bring Your Own Model. Met Einstein Studio kunnen klanten hun datasets op Salesforce Data Cloud inzetten om hun eigen modellen erop los te laten.

Allereerst ondersteunt Salesforce modellen die gebouwd zijn met Amazon SageMaker. Daarmee kunnen bedrijven met dergelijke modellen hun oplossingen zonder een grote interne hardware-infrastructuur inzetten. Salesforce hoopt in de toekomst ondersteuning te bieden voor Google Vertex AI en meer.

Verdere evolutie

Salesforce spreekt over directe toegang tot Salesforce-data zonder dat het gekopieerd hoeft te worden. Om deze data te verbinden in een Amazon SageMaker notebook, dienen klanten gebruik te maken van een Python-connector. Volgens het bedrijf is er een gebruiksvriendelijke interface om queries tegen de Data Cloud uit te voeren en data in Python-vorm te verkrijgen.

De tool werkt ook met LLM’s om bijvoorbeeld een automatische e-mail te genereren wanneer een product onderhouden moet worden voordat het kapotgaat, meldt TechCrunch. Salesforce zou hallucinaties van dergelijke modellen kunnen inperken door het model te verbinden met een graph-database gemaakt met Salesforce-data. Een tussenstap als deze wordt vaker ingezet om LLM’s betrouwbaarder te maken, hoewel de technologie lastig helemaal in het gareel te krijgen is.

Salesforce is dit jaar al bezig geweest met meer AI-features. Zo kwam het met Einstein GPT in navolging van ChatGPT. Daarna vergrootte en hernoemde het deze OpenAI-gerelateerde features tijdens het in Chicago georganiseerde Connections-event eerder deze zomer. Marketing GPT en Commerce GPT zouden assistentie moeten verlenen via een chatinterface. We schreven er destijds uitgebreid over.

