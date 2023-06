Salesforce heeft tijdens zijn Connections-event in Chicago Marketing GPT en Commerce GPT gepresenteerd, twee nieuwe oplossingen gebaseerd op generatieve AI. Hiermee geeft Salesforce meer invulling aan zijn GPT-initiatieven die het eerder dit jaar al toonde. Vandaag introduceert het de marketingassistent die het werk wel af krijgt.

Op dit moment organiseert Salesforce in Chicago het Connections event. Hier geeft het de volledige aandacht aan de marketing en commerce-oplossingen van het bedrijf. Daar horen ook nieuwe producten, of in elk geval product features bij. De weg die Salesforce eerder is ingeslagen met Einstein GPT krijgt hier weer wat meer vorm. Zo heeft het vandaag Marketing GPT en Commerce GPT uit de doeken gedaan.

Salesforce herziet GPT naamgeving

De oplettende Salesforce-volger had het wellicht al gezien, ons was het even ontgaan, maar Salesforce heeft de naamgeving van het GPT-portfolio herzien. Wat ons betreft is het een stuk duidelijker gemaakt. Eerder dit jaar gebruikte het nog overal “Einstein GPT for …..”, waarbij op de puntjes dan sales, service, marketing, developers, of Slack werden ingevuld. Nu is het gewoon Marketing GPT en Commerce GPT, net zoals het gewoon Slack GPT en Tableau GPT is. Einstein GPT is wel een soort overkoepelende merknaam, is ons verteld.

Marketing GPT

De preview die we eerder hebben gezien van Einstein GPT for Marketing was dus een beginversie van Marketing GPT die het bedrijf nu uitgebreider presenteert. Met Marketing GPT krijgen Salesforce-klanten de mogelijkheid om via een chatinterface ondersteuning te krijgen van een generatieve AI bij het uitvoeren van hun marketingwerkzaamheden. Het is het beste te vergelijken met een persoonlijke marketingassistent, maar dan een die direct uitvoert wat je doet en niet eerst koffie hoeft te drinken, een plaspauze nodig heeft, of de kinderen uit school moet halen. Deze persoonlijke assistent produceert binnen enkele seconden het resultaat van je vraag; de snelheid is daarbij afhankelijk van hoe moeilijk de vraag is.

Wat kan je verwachten?

In de demo eerder dit jaar lieten ze zien hoe je middels een chatinterface een AI kan vragen om een landingspagina’s te onderwerpen. Daar voegt Salesforce nu ook gepersonaliseerde e-mails (templates) aan toe. Daarnaast wordt het mogelijk die te testen en te verbeteren voor meer engagement.

Doelgroepsegmentatie is altijd een klus op zich bij marketingcampagnes. Wie wil je immers precies bereiken? Welke filters kan je het beste instellen? Et cetera. Via de chatinterface kan je op een natuurlijke manier uitleggen wie je wilt bereiken en vervolgens maakt de AI de doelgroepsegmentatie met bijbehorende filters.

Met Marketing GPT kan je ook meer informatie en kennis verkrijgen over de doelgroep. Er is namelijk een automatische koppeling met de Data Cloud, waarin het klantgegevens en omzetcijfers kan vergaren. Daarnaast is het mogelijk om dit nog eenvoudig te verrijken met third party data.

Verder heeft Salesforce Marketing GPT nog voorzien van functies om teksten en beelden te creëren. Dit kan door hier specifiek om te vragen, bijvoorbeeld “schrijf een informele wervende tekst over…”, maar het kan ook op basis van brand voice, style guides en bestaande berichten. Zo zorgt de tool ervoor dat de styling uniform is binnen een organisatie.

Commerce GPT

Over Commerce GPT was voorheen nog niets bekend. Dit is echt een nieuwe oplossing van Salesforce waarmee klanten een op maat gemaakte commerce-ervaring kunnen bieden in het complete verkooptraject van de klant. Dit omvat alle verkoopfases vanaf het bezoeken van de website tot de uiteindelijke levering van het product.

De kracht van Commerce GPT lijkt vooral te liggen in de koppeling die het heeft met de Salesforce Data Cloud. Hiermee kunnen er tijdens de winkelervaring in realtime aanbevelingen worden gedaan richting de klant. De klant kan doelen stellen waarbij de AI gaat helpen en adviseren hoe die gehaald kunnen worden. Hiervoor heeft Salesforce verschillende oplossingen gecombineerd. Denk aan Data Cloud, Einstein AI en Flow.

Verder kan Commerce GPT de winkelervaring verbeteren door producten waarvan bijvoorbeeld de omschrijving mist, deze automatisch te genereren met generatieve AI. Ook eventuele catalogus-informatie die ontbreekt, kan in veel gevallen met AI worden gegenereerd. Dit zou de winkelervaring vele malen beter moeten maken.

Met Commerce Concierge gaat Salesforce nog een stap verder om de winkelervaring naar een hoger niveau te tillen. Het stelt dat je hiermee de loyaliteit en shopervaring verder kan verbeteren. De Concierge is een chatbot die achter messaging apps of op de website kan worden geïmplementeerd en waaraan klanten vragen kunnen stellen. Vervolgens kunnen er gepersonaliseerde aanbevelingen worden gedaan om klanten naar het juiste product te bewegen.

Salesforce werkt samen met een breed scala aan partners, waaronder DEPT, Media.monks, NeuraFlash en Slalom, om het nieuwe generatieve AI ecosysteem te ontwikkelen. Hiervoor worden large language models (LLM’s) ontwikkeld en data modellen die nodig zijn om tot de juiste informatie te komen.

Beschikbaarheid

De eerste functies van Marketing GPT en Commerce GPT verschijnen in oktober van dit jaar in een pilotfase. Vervolgens moet in februari alles breed beschikbaar komen voor klanten.

Salesforce all-in op generatieve AI?

Het begint er steeds meer op te lijken dat Salesforce all-in gaat op generatieve AI. Het bedrijf heeft al de nodige oplossingen gepresenteerd die hierop gebaseerd zijn. Voor elke oplossing van Salesforce komt er wel een generatieve AI feature.

Hoewel we snappen dat, zeker vanuit de persoonlijke assistent-gedachte, je veel sneller pagina’s en e-mails kan ontwerpen, er toch behoorlijk wat risico’s en gevaren zijn. We hebben dit al eerder aangekaart bij Salesforce. In de basis zijn zij wel in staat om redelijk veel restricties op te leggen, of zogenaamde guardrails toe te voegen. Zo is de klantdata gescheiden van de AI en kan deze niet terugstromen in het model. Verder kan Salesforce met applicatielogica de gegenereerde content controleren met de bedrijfsdata of de uitkomsten wel kloppen.

Toch merken we aan deze nieuwe producten dat Salesforce stappen vooruit blijft zetten qua verbreding van de oplossing. Daarbij is het wachten tot je op het punt komt waarbij de lijn tussen een generatieve AI die ontspoort of die gelimiteerd is, steeds dunner wordt. Daarbij kan Salesforce het zich niet permitteren over die lijn te gaan. We zijn benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen in de toekomst. Dit is overigens iets waar alle bedrijven die met generatieve AI werken mee te maken hebben. Het is voor veel organisaties dan ook een uitdaging om aan de goede kant te blijven van die lijn.