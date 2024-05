Salesforce breidt de gebieden uit waar Einstein Copilot in actief is. Volgens het bedrijf moet de tool beter data kunnen inzetten en benutten om personalisatie op gebruikersniveau te verrichten. De betere match moet tot stand komen door de inzet van AI.

Salesforce merkt dat er momenteel te weinig resultaat komt uit dataverzameling. Het resultaat waar in die optiek over gehandeld wordt, is de klantenervaring. “75 procent van de IT-organisaties zegt te worstelen met het integreren van data-inzichten in gebruikerservaringen.” Het benadrukt daarin dat de oorzaak hiervan geen te kort aan datastromen is. Deze inzichten haalt het uit een collectie aan onderzoeken die het bedrijf zelf in het verleden liet uitvoeren.

Personalisatie voor klantenbinding

De eerste functie-uitbreiding draagt de naam ‘Data Cloud for Commerce’. Retailers kunnen ermee aan de slag voor het koppelen van bedrijfsdata aan klantendata. Met de juiste koppelingen, rolt uit de tool nuttige informatie. Al staat of valt er wel veel bij de vertaalslag van de informatie naar de praktijk.

Op welke manier de tool ondersteuning kan bieden, legt Salesforce uit aan de hand van een voorbeeld met een beautyzaak. De tool kan deze zaak bijvoorbeeld helpen bij het aanzetten van nieuwe klanten tot een volgende aankoop. De categorie kan nog worden gereduceerd tot klanten die slechts een kleine aankoop maakte, onder het bedrag van 25 dollar. Voor dit plan kunnen kortingsbonnen naar de klanten worden toegestuurd, die gepersonaliseerd worden op basis van de data van de eerdere aankoop.

Marketingcampagne per klant

De tweede functie die wordt toegevoegd om de mogelijkheden tot personalisatie te verbeteren, heet ‘Einstein Personalization’. Het gaat om een AI-systeem dat gepersonaliseerde marketingcampagnes in elkaar kan zetten. Technisch is dit mogelijk door een koppeling van informatie uit Data Cloud.

Einstein Copilot krijgt tot slot nog twee nieuwe varianten. Marketing- en sales-afdelingen krijgen een eigen, gespecialiseerde AI-assistent. ‘Einstein Copilot voor Marketing’ en ‘Einstein Copilot voor Merchants’ zijn nieuwe assistenten die zich focussen op specifieke afdelingen uit een bedrijf. Voor marketing kan de functie bijspringen bij het uitwerken van campagnes, terwijl verkopers eenvoudige commerciële taken kunnen uitbesteden aan de AI-aangestuurde assistent.

De uitbreiding van Einstein Copilot begint vanaf de zomer. Dan komen de AI-assistent voor marketing, Einstein Personalization en Data Cloud for Commerce beschikbaar. Bij Data Cloud krijgen niet-zakelijke klanten later toegang, deze volgt in het najaar. Vanaf het najaar komt Einstein Copilot for Merchants ook beschikbaar.

