Meta geeft zijn ‘X (Twitter)-killer’ Threads nieuwe functionaliteit. Onder meer krijgt het platform zoekfunctionaliteit en komt er een webversie beschikbaar. De vraag van gebruikers om het platform van meer functionaliteiten te voorzien, wordt zo deels ingelost. Hashtags komen nog niet naar Threads.

In een post op zijn eigen Threads-account geeft CEO van Meta, Marc Zuckerberg, aan dat de ontwikkelingen van de micro-blogdienst zich in rap tempo voortzetten. Meer concreet wordt aan het platform zoekfunctionaliteit toegevoegd en wordt het mogelijk Threads ook via een webversie te gebruiken.

Wanneer deze functionaliteit precies wordt geïntroduceerd, maakt hij niet bekend. Dit zou in de ‘komende weken’ plaatsvinden.

Verder stelt Zuckerberg dat de opbouw van de Threads-community, of het aantal abonnees, gestaag voortgaat. Volgens hem in ieder geval voldoende om van Threads een ‘langdurige en levendige’ app te maken.

Stagnatie in aanmeldingen

Threads is sinds juli van dit jaar beschikbaar als alternatief voor onder meer X, het voormalige Twitter. In de eerste weken na de lancering nam het aantal abonnees gestaag toe, ondanks dat de social mediatoepassing nog niet in de EU beschikbaar is vanwege privacyredenen.

De laatste weken stagneert het aantal aanmeldingen echter. Volgens experts is de stagnatie de oorzaak van dat de dienst inmiddels niet meer ‘nieuw’ is en dat de functionaliteit nog steeds beperkt is. De introductie van zoekfunctionaliteit en een webversie moet dit enigszins verhelpen. Veel gebruikers roepen echter nog steeds om meer functies, zoals de komst van hashtags.

