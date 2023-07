Threads kende een pijlsnelle groei net na de lancering van het platform. Mark Zuckerberg, CEO van Meta waar Threads onderdeel van is, verzekert investeerders dat er op termijn minstens 1 miljard gebruikers zullen zijn. Al is het de vraag wat die garantie waard is, nu blijkt dat momenteel slechts de helft van het aantal gebruikers ook actief is op Threads.

Tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers afgelopen week, vroegen meerdere investeerders aan Zuckerberg wat de verwachtingen voor Threads zijn op de lange termijn. Hierop antwoordde hij dat het een “rare anomalie in de technische industrie dat er geen app als deze is geweest voor op text-based gesprekken die 1 miljard gebruikers bereikte.”

Het is zijn ambitie voor Threads om aan die mijlpaal te geraken: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier genoeg benzine op kunnen gieten om het te laten groeien.”

In de tussentijd blijft het platform in ieder geval advertentievrij. De CEO zegt daarvoor te willen wachten tot het verschillende miljoenen gebruikers heeft.

Trekt sneller gebruikers dan ChatGPT

Het social mediaplatform trok enorm veel aandacht tijdens de lancering. Binnen de zeven uur tikten het aantal aanmeldingen al af op 10 miljoen. Het aantal gebruikers groeide zelfs sneller dan bij de lancering van ChatGPT.

Het bleek om een enorme hype te gaan, waar veel gebruikers maar kort in meegingen. Meer dan de helft van het aantal aangemelde gebruikers, gebruiken de app dan ook al niet meer. Eén dag na de bekendmaking van de kwartaalcijfers, sprak Zuckerberg zijn werknemers toe over de lopende gang van zaken.

“Het is duidelijk dat als je meer dan 100 miljoen aanmeldingen hebt, het idealiter geweldig zou zijn als ze allemaal of de helft ervan blijven hangen. We zijn er nog niet”, vertelde Zuckerberg volgens Reuters.

Het bedrijf zoekt nieuwe functies om gebruikers actief te houden. Volgens Chris Cox, CFO, is het een mogelijkheid dat inhoud van Threads doorsijpelt naar gebruikers van de Instagram-app.

Europa achter de hand

Het social mediaplatform heeft echter nog niet alle markten aangeboord. Binnen Europa is Threads (nog) niet beschikbaar. Het lijkt erop dat de app in strijd is met de GDPR-regels doordat het veel gevoelige informatie vraagt van zijn gebruikers voor de aanmelding.