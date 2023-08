Microsoft heeft onlangs een reeks van vooral Microsoft 365-oplossingen geïntroduceerd die veldmedewerkers van vooral grote bedrijven helpen productiever te worden. Een voorbeeld is de introductie van Copilot in verschillende Dynamics 365-applicaties.

Veldmedewerkers krijgen van Microsoft nu binnen het Microsoft 365-portfolio meer mogelijkheden om hun werk productiever te maken. Onder meer door de introductie van de generatieve AI-oplossing Copilot.

Met Copilot in Dynamics 365 Field Service met integraties voor Outlook en Microsoft Teams kunnen zij hun werkvolgorde verder stroomlijnen met relevante details uit hun e-mail of uit chats. Daarnaast kunnen technici hun werkschema’s optimaliseren met op data gebaseerde aanbevelingen als reistijd, beschikbaarheid en de benodigde vaardigheden.

Ook kunnen zij klantenvragen beantwoorden op basis van automatisch geschreven samenvattingen. Hierdoor hoeven zij niet steeds verschillende apps te gebruiken.

Managers van veldmedewerkers krijgen binnenkort via Copilot meer mogelijkheden voor het managen van hun teams. Een nieuwe Shifts-plug-in voor Microsoft 365 Copilot, in combinatie met gebruikers- en bedrijfsdata, maakt het mogelijk makkelijker ploegen in te delen en nieuwe medewerkers te onboarden.

Mobiele Dynamics 365 Field Service-app

De nieuwe mobiele Dynamics 365 Field Service-app in Microsoft Teams geeft technici toegang tot de belangrijkste functionaliteit in workflows. Zij zien komende opdrachten direct verschijnen in hun vertrouwde Teams-omgeving. Met Dynamics 365 Remote Assist kunnen zij overleggen met experts wanneer zij meer steun nodig hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Communicatie-oplossingen

Ook introduceert Microsoft voor communicatie met veldmedewerkers nieuwe mogelijkheden. Nieuwe functionaliteit in Viva Connections maakt het mogelijk binnen het bedrijf belangrijke mededelingen, rolspecifieke updates en veranderingen in de veiligheidsinstructies naar veldmedewerkers te verspreiden. Hiervoor hoeven de betreffende interne communicatiemedewerkers hun MS Teams-omgeving niet te verlaten.

Met Targeted Campaigns in Viva Engage kunnen interne communicatiemedewerkers campagnes opzetten voor bedrijfsbrede initiatieven die speciaal op veldmedewerkers zijn gericht.

Andere nieuw geïntroduceerde functionaliteit voor veldmedewerkers is dat beheerders met behulp van Intune nu Microsoft Entra ID, het oude Azure Active Directory, kunnen gebruiken voor single sign-in of sign-out in onder meer MS Teams, Outlook en Power Apps. Dit via de shared device mode voor Android- en iOS-devices. Veldmedewerkers kunnen hun gedeelde toestellen hierdoor snel schoonvegen en compliant maken voor volgende shifts.

Tot slot introduceert Microsoft voor bedrijven die SOTI of VMware Workspace ONE als hun eindpointoplossing gebruiken de mogelijkheid Android-devices aan te melden in Microsoft Entra ID.

