Microsoft en OpenAI hebben allebei een eigen visie op AI-producten. De een wil het zo snel mogelijk toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek, terwijl de ander net bewust probeert om te gaan met de mogelijke risico’s die de technologie met zich meebrengt. Of misbruikt OpenAI vooral die laatste visie om zelf munt te slaan uit zijn AI-zaakje?

Als twee grote namen uit de techindustrie de handen in elkaar slaan, kan dat fantastische zaken opleveren. Wie alleen al sterk staat, kan samen met de juiste partner echt floreren.

Een nieuw rapport van The Wall Street Journal neemt ons mee achter de schermen van de samenwerking tussen Microsoft en OpenAI. Hieruit blijkt dat een partnership tussen twee grote namen ook net conflict kan veroorzaken. De twee schopten elkaar, al dan niet onbewust, meermaals tegen de schenen.

Bing Chat verrast zelfs OpenAI

Microsoft wist begin dit jaar de aandacht te winnen met de lancering van Bing Chat. Op dat moment werd voor het eerst duidelijk welk potentieel de samenwerking in zich had. De AI-technologie voor de zoekmachine en browser van de Windows-bedenker steunt namelijk op een nieuw AI-model van OpenAI. Er zijn gelijkenissen met ChatGPT, maar het model zou krachtiger zijn en zich speciaal richten op zoekvragen.

De concurrenten van Microsoft ontging het nieuws niet. Google zweette bijvoorbeeld peentjes en bracht in alle haast Google Bard naar het publiek. Dat verloopt overigens niet vlot, want de AI-chatbot kan maar niet introduceren op de Europese markt. Bij Meta vragen ook steeds meer werknemers zich af of ze niet achterlopen in het hele AI-verhaal. CEO Zuckerberg reageerde op de bezorgdheid door te pronken met enkele nieuwe generatieve AI-functionaliteiten voor WhatsApp en Messenger. Of de CEO het personeel echt wist te sussen, blijft de vraag, want de functionaliteiten blijven nog achter slot en grendel voor het grote publiek.

Het is in ieder geval duidelijk dat de lancering van Bing Chat wat teweeg heeft weten brengen onder de grote tech-namen. Zelfs OpenAI zelf bleek nu volgens het rapport te staan kijken van de lancering. Betrokkenen getuigen dat het bedrijf bang was voor de gevolgen van een snelle integratie van de chatbot in Microsoft Edge. Werknemers van Microsoft die getuigen stellen zich dan weer de vraag hoe terecht de waarschuwing is, omdat ChatGPT destijds al beschikbaar was.

Het is belangrijk hier te weten dat achter beide producten een verschillend taalmodel schuilgaat. Bing Chat steunt namelijk op GPT-4 dat destijds nog geen grote testen onderging. Bing Chat werd er toch doorgeduwd en de gevolgen van een te korte testperiode werden al snel duidelijk. De chatbot kon in het begin bijvoorbeeld onbeschoft uit de hoek komen.

Onaantastbaar voor antitrust-commissies

De samenwerking tussen Microsoft en OpenAI houdt ook in dat Microsoft zo nu en dan eens een enveloppe geld naar het AI-bedrijf schuift. Een overname vond nooit plaats, maar de Windows-bedenker pompt vanaf het begin al regelmatig geld in het bedrijf. De recentste investering zou om een bedrag van tien miljard dollar gaan en Microsoft kreeg in ruil de technologie te integreren in meer van zijn eigen diensten.

De samenwerking blijft nu net buiten schot van een mogelijke antitrust-aanklacht en OpenAI blijft onafhankelijk verder opereren. Het AI-bedrijf zal dus ook zelf geld in het laatje moeten brengen. In het rapport getuigen verkopers van beide bedrijven dat het wel eens voorvalt dat ze dezelfde klanten benaderen en dat voor de verkoop van concurrerende producten. Nu beide bedrijven kunstmatige intelligentie omzette naar een AI-product, komen ze in elkaars financieel vaarwater. Probeerde OpenAI daarom de lancering van Bing Chat uit te stellen?

Microsoft beïnvloedt, of hoopt dat toch

Microsoft heeft dus een dikke vinger in de pap als het om OpenAI gaat. Geen totale macht, maar zeker wel invloed. Zo zorgde het bedrijf er al voor dat het voor zoekmachines een dure operatie wordt om een chatbot in samenwerking met OpenAI te ontwikkelen.

Doordat er geen overname plaatsvond, blijken werknemers van de softwareverkoper ook wel eens tegen de muren van OpenAI aan te lopen. Het bedrijf houdt het model achter ChatGPT een groot geheim en ook bij Microsoft blijken niet alle teams hier zomaar inkijk in te krijgen, tot grote frustratie van verschillende teams.

OpenAI luistert dus zeker niet naar alle wensen van zijn belangrijkste investeerder. Dat blijkt verder uit zijn keuze om ChatGPT als publieke test vrij te geven in 2022. De top bij Microsoft was namelijk niet tevreden dat de lancering zou plaatsvinden voordat het bedrijf zelf kon uitpakken met Bing Chat. De softwareverkoper zag zijn moment van grote glorie al helemaal aan zich voorbijgaan, want de nieuwigheid was er al af bij de lancering van Bing Chat.

Microsoft hoopt duidelijk meer invloed te hebben op OpenAI dan het in feite heeft. Dat veroorzaakt van tijd tot tijd tumult en geeft het partnership een bijzonder karakter. Nu de race naar AI volop aan de gang is, zal de Windows-verkoper zich tegelijk moeten neerleggen bij de beslissingen van OpenAI. Anders zal het zijn positie in de race flink zien zakken.