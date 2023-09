Microsoft is begonnen met de uitrol van de 23H2-update in een tweetal fases. Eindgebruikers die handmatig updaten krijgen het eerst de beschikking over de update.

In de eerste fase, die op 26 september van dit jaar is gestart, krijgen Windows 11-eindgebruikers eerst nog een 22H2-update doorgevoerd. In deze update, waar zich security-features in bevinden, wordt bijvoorbeeld Microsoft Copilot geïntroduceerd. Deze update komt het eerst beschikbaar voor eindgebruikers die handmatig hun Windows-updates uitvoeren, schrijft Windows Central.

Op een latere datum, waarschijnlijk november 2023, komen de rest van de features beschikbaar. Hierbij wordt de versie definitief aangepast naar Windows 23H2. Herinstallatie van het besturingssysteem is niet nodig.

Randvoorwaarden

De nieuwe update richt zich vooral op devices die de beste update-ervaring geven. Dit zijn voornamelijk nieuwe devices en configuraties. Bij de upgrade kunnen ook nog andere zaken van invloed zijn op het update-proces, zoals niet-compatibele drivers, applicaties, security software en de locatie van het device.

Na de beschikbaarheid voor handmatige upgrade, wordt later dit jaar de 23H2-update automatisch doorgevoerd. Gebruikers kunnen daar ook op wachten.

Voor gebruikers die hun device nog op Windows 10 hebben draaien, is de upgrade naar Windoes 11 23H2 iets complexer. Zij krijgen eerst de optie om naar de huidige versie te upgraden naar de Windows 11 2022-update. Dit is eigenlijk een nieuwe installatie van het besturingssysteem.

Lees ook: Nieuwe Windows 11 22H2-update zet sterker in op passkeys