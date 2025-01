Antitrust-waakhond VK richt vizier op Google Search

Google’s zoekmachine wordt onder de loep genomen door de Britse Competitions & Markets Authority (CMA). Het onderzoek draait om Google’s marktpositie en de impact op organisaties en consumenten.

Het is het eerste onderzoek van de CMA dit jaar op basis van nieuwe wetgeving. Net als binnen de Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk onlangs een wet aangenomen die digitale markten sterker reguleert. Per 1 januari is de Britse wet ingegaan.

Het doel is om te bepalen of Google een ‘strategische marktstatus’ (SMS) bezit op de markt. Indien de conclusie is dat er inderdaad sprake is van een SMS, kan de CMA maatregelen voorstellen om de concurrentiestrijd soepeler te laten lopen. Hoe dat precies uitpakt, moet nog blijken. Het is de eerste keer dat de nieuwe wetgeving wordt toegepast. Desondanks is bekend dat de CMA een strenge controleur is op het gebied van antitrust, waardoor er bijvoorbeeld een streep ging door de overname van Arm door Nvidia. De bezwaren tegen die deal bleken genoeg voor laatstgenoemde om de witte vlag te hijsen voordat een definitieve CMA-beslissing arriveerde.

Brede interpretatie

De wetgeving geeft de CMA veel ruimte om verschillende aspecten van een marktpositie te behandelen. Zo zal het onderzoek uitpluizen of Google’s marktpositie op het gebied van zoekmachines en advertenties op basis daarvan kwalijk is. Daarnaast schenkt de waakhond aandacht aan de impact die Google heeft op consumenten en organisaties, waaronder adverteerders, nieuwspublicaties en concurrerende zoekmachines.

In de aankondiging is de CMA niet enkel kritisch. Zo haalt de autoriteit aan dat zoekopdrachten van cruciaal belang zijn voor economische groei en bedrijven helpt om elkaar, investeerders en klanten te vinden. Ook zijn de gegenereerde gegevens van grote waarde, al is dit waar de twijfel over Google’s dominantie de kop opsteekt. De CMA haalt aan dat concurrentie levendig moet zijn om zoekdiensten zo effectief en toegankelijk mogelijk zijn.

Google heeft al een stappenplan

Google is in het vizier van meerdere autoriteiten en om meerdere redenen. Zo is er tevens twijfel over de macht die moederbedrijf Alphabet heeft in de browsermarkt, waardoor een opsplitsing van Chrome en Google’s zoekmachine denkbaar is geworden. Daarbovenop zijn zowel Google als Apple in ruw vaarwater door hun macht over mobiele appwinkels, waar eveneens niet het laatste woord over gezegd is.

Terwijl andere onderzoeken een existentieel gevaar voor de structuur van Google vormen, lijkt dat hier niet het geval te zijn. De verwoording van de CMA is kritisch, maar impliceert al uitwegen voor Google om zichzelf minder voor te trekken, AI-antwoorden niet standaard te integreren en gebruikersdata enkel na toestemming te verwerken. Het zijn maatregelen die gedeeltelijk in de Europese Unie gelden, waardoor Google de eigen zoekmachine in selecte gebieden terugbracht naar een basale variant zonder integraties met Maps of samenvattingen direct onder de zoekbalk. Dergelijke compromissen zouden volgens het bedrijf de gebruikerservaring ondermijnen, maar zijn een signaal dat Google zich genoodzaakt voelt om in te binden.

