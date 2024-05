Google heeft laten zien hoe de zoekmachine eruit gaat zien met de toevoeging van genAI. De komende maanden gaat Google Search transformeren naar een AI-zoekmachine, te beginnen in de Verenigde Staten. Europa moet daarna volgen. Ook is duidelijk geworden wat we van Google Shopping en Google Ads mogen verwachten. Een nieuwe disruptieve ervaring die voor de nodige onrust zorgt.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts of een andere dienst.



Heel veel bedrijven en organisaties die online zaken doen zijn tot op zeker hoogte afhankelijk van Google. De ene organisatie uiteraard wat meer dan de andere. Vooral in sectoren waar Google een grote rol speelt is nu onrust ontstaan. De komst van Search Generative Experience (SGE), zoals Google het noemt, zou weleens het einde kunnen betekenen van menig organisatie die nu teveel leunt op Google.

Als iemand op dit moment een zoekopdracht naar Google stuurt krijgt het een lijst met advertenties en organische zoekresultaten. De enige keuze die de gebruiker dan heeft is het beste resultaat aanklikken. Straks krijgt deze gebruiker een gegenereerde tekst retour die probeert de vraag te beantwoorden, gevolgd door wat bronvermeldingen en advertenties. Als die gegenereerde tekst het antwoord bevat heeft het voor veel gebruikers geen nut meer om door te klikken. Dat is waar veel organisaties zich zorgen over maken, het verlies van websiteverkeer. Google stelt in een reactie dat het juist verwacht dat websites in de AI-resultaten juist meer websiteverkeer zullen ontvangen. Het wil dat echter niet verder toelichten. De meeste onderzoeken wijzen ook op een daling van verkeer, wat ook logischer is.

Als je als uitgever, e-commerce organisatie minder verkeer krijgt van Google, kan je ook minder advertenties of producten verkopen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het percentage Google-verkeer gaat dalen, de resultaten lopen uiteen van 25 tot wel 60 procent. In het laatste geval zal dat voor sommige organisaties ook het einde betekenen. Sommige organisaties zijn met hun businessmodel simpelweg te afhankelijk van Google, wat deels hun eigen schuld is, maar ook deels door Google’s monopolie komt. De vraag is moeten de autoriteiten dat beschermen of staat Google in zijn recht en moeten die organisaties maar mee innoveren?

Tegelijk zien we dat Google fors investeert in Google Shopping, waar je straks bij het shoppen van kleding beter kan zien hoe een kledingstuk in jouw maat en postuur eruit gaat zien. Iets dat men al jaren probeert te simuleren, maar met de komst van genAI nu ook echt goed kan. Ook dit heeft effect op e-commerce, positief of negatief, moet de toekomst uitwijzen.

Dit en meer in deze aflevering van Techzine Talks!

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 4

Inmiddels is het alweer het vierde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 de Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken wat de mogelijkheden zijn. De belangrijkste eis daarbij is dat het informatief moet zijn voor onze luisteraars .