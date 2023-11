Google is bezig beperkingen te stellen aan het gebruik van adblockers. Gebruikers ervaren inmiddels langere laadtijden bij YouTube-video’s.

De plannen van Google om beperkingen te stellen voor adblockers bestaan al langere tijd. Hiervoor werd vorig jaar het nieuwe ‘Manifest V3’-extensieformaat onthuld, maar wegens kritiek op de gevolgen voor populaire extensies werden de plannen op de lange baan geschoven. Nu zijn de plannen weer uit de ijskast gehaald, met wat aanpassingen.

Het idee is nu om de nieuwe extensiespecificatie, die beperkingen introduceert voor adblockers, juni 2024 in te laten gaan. Dan is Chrome 127 geïntroduceerd en schakelt Google Manifest V2 voor de pre-stable versies van Chrome uit. Het gaat om de Beta-, Dev- en Canary-channels. “Manifest V2-extensies worden automatisch uitgeschakeld in de browser en zijn niet langer in staat Manifest V2-extensies uit de Chrome Web Store te installeren”, aldus Google.

Nu Google weer richting Manifest V3 werkt, zijn er dus aanpassingen ten opzicht van de vorige V3-plannen. Zo is een van de veranderingen “verbeterde contentfilteringondersteuning” voor de Declarative Net Request API, gebruikt door adblock-extensies. Google stelde eerder restricties op de functionaliteit voor deze API voor, wat mogelijk gevolgen had voor alle Chromium-gebaseerde browsers. Daaronder vallen ook de grote browser Chrome en Edge, maar bijvoorbeeld niet Firefox.

YouTube en Firefox

Recent stromen er ook klachten binnen over andere manieren waarop adblockers nu al bestreden zouden worden. Gebruikers klagen dat Google-zuster YouTube vijf seconden vertraging bij het laden van videopagina’s in Mozilla Firefox en andere browsers heeft geïntroduceerd. Tegenover The Verge heeft YouTube inmiddels bevestigd dat er inderdaad vertraging is, maar dat het onderdeel is van de algehele aanpak van het bedrijf om adblockers op elk platform aan te pakken.

“De afgelopen week hebben gebruikers die adblockers gebruiken mogelijk te maken gehad met een suboptimale kijkervaring”, aldus een YouTube-woordvoerder. Het uitschakelen van de adblocker zou het probleem moeten oplossen. Wel zouden gebruikers nog vertraging kunnen ervaren totdat ze de browser hebben vernieuwd. Bovendien waarschuwt de woordvoerder dat gebruikers dergelijke problemen zullen blijven tegenkomen bij het verbeteren van de adblockerdetectiemethodes van YouTube.

