Microsoft Teams is nu ook op Linux beschikbaar

Microsoft breidt het bereik van zijn zakelijke samenwerkingstool Teams verder uit, met de lancering van een publieke preview op Linux. Het is de eerste keer dat een applicatie uit het Office-pakket officieel op Linux verschijnt.

De Linux-versie ondersteunt alle kernfunctionaliteit van Teams, waaronder chat en bellen, videovergaderingen, en samenwerken aan Office 365-documenten.

“De meeste van onze klanten hebben apparaten die op verschillende platforms draaien, zoals Windows 10, Linux en andere. We zijn toegewijd aan het ondersteunen van gemengde omgevingen in onze cloud- en productiviteitsaanbiedingen”, merkt Microsoft Product Marketing Manager Marissa Salazar op in een blogpost.

Omdat het om een eerste preview gaat, zullen er mogelijk zaken zijn die nog niet goed werken. Microsoft moedigt zijn gebruikers evenwel aan om de applicatie op hun Linux-systemen te installeren, zodat het bedrijf feedback kan verzamelen.

Slack achterna

Met de introductie op Linux, breidt Microsoft zijn potentiële gebruikersbasis voor Teams verder uit. Ook grote concurrent Slack biedt al langer ondersteuning voor Linux, en voelt al enige tijd de hete adem van Microsoft in de nek.

Recent maakte Microsoft bekend dat Teams 20 miljoen actieve dagelijkse gebruikers heeft, tegenover de 12 miljoen van Slack. Al beweert die laatste dat de situatie er anders uitziet wanneer je naar ‘betrokkenheid’ van gebruikers kijkt.

Meer Office op Linux?

De logische vraag nu, is of Microsoft op termijn ook andere Office-applicaties naar Linux zal brengen. Het bedrijf heeft daarover op dit moment nog niets te zeggen, maar volgens ZDNet werd eerder al wel gehint op een mogelijke introductie van OneDrive op Linux.