Consultancybedrijven Interstellar en Axelio gaan een samenwerking aan waarbij ze gebruikmaken van elkaars expertise. Door de krachten te bundelen, willen ze bedrijven beter ondersteunen bij het werken met Microsoft-oplossingen.

Axelio is een dienstverlener uit Hilversum, waar meer dan 120 medewerkers werkzaam zijn. Onder deze moederorganisatie vallen vier IT-bedrijven met expertise in Microsoft-oplossingen. Zo heeft het bedrijf consultants in dienst die bekwaam zijn in Dynamics CRM, Dynamics ERP, de Modern Workplace-tools van Microsoft en het Power Platform (BI, low-code en RPA).

Interstellar heeft ervaring met het ondersteunen van bedrijven op het gebied van andere Microsoft-oplossingen. Het Delftse bedrijf heeft zo’n 800 medewerkers in dienst die kunnen helpen bij beveiliging, infrastructuur en het verhogen van de zakelijke productiviteit.

Samenkomst van expertises

De samenwerking is volgens de bedrijven interessant voor de klanten van zowel Axelio als Interstellar. Zo kan Interstellar bedrijven voortaan beter ondersteunen door gebruik te maken van de CRM- en ERP-kennis van Axelio. Rond deze systemen spelen vaak workload-vraagstukken bij het inrichten van infrastructuur. Andersom krijgt Axelio de kans om bedrijven beter te bedienen op het gebied van data en beveiliging.

“Axelio zal de klanten die Interstellar bedient op het gebied van Microsoft Dynamics CRM en ERP onder haar hoede nemen. Deze overdracht van verantwoordelijkheden zien we als een strategische zet om de klantervaring te verbeteren en te waarborgen”, reageert Interstellar-CEO Maarten van Montfoort. Door Axelio-CEO Frank van der Woude wordt de samenwerking ook als een stap gezien om verder te groeien: “Axelio zal haar diepgaande kennis en ervaring inzetten op het vlak van Microsoft Dynamics CRM en ERP voor middelgrote organisaties.”

