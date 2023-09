Microsoft zal op drie oktober een volledig event wijden aan zijn AI-plannen voor de cloudopslag OneDrive. Het maakt al kort bekend wat we van het event mogen verwachten.

Op drie oktober onthult Microsoft wat het voor het publiek nog in petto heeft op vlak van AI voor OneDrive. Het event draagt de benaming “The future of file management” en zal live te volgen zijn vanaf het vergaderplatfrom Teams om 19u lokale tijd.

Nieuwe look en zoekfuncties

Op de agenda staan de bekendmaking van een nieuwe look voor OneDrive, net als de aankondiging van verschillende zoek- en deel-functies waar AI aan te pas komt voor de cloudopslag. In de video die werd gemaakt als aankondiging voor het event krijgen we nog de boodschap “Help me met organiseren.”

Door de verbeteringen zal het eenvoudiger worden om een specifieke foto of document in de cloudopslag te vinden. Aangezien Microsoft de laatste tijd Copilot naar alle gebruikers probeert op te dringen, is het waarschijnlijk dat de Windows-bedenker ook OneDrive-gebruikers wil laten kennismaken met de AI-assistent.

Voor het event van 3 oktober wordt er verwacht dat het brede publiek al kennis zal kunnen maken met Copilot in Windows 11. In september krijgt het besturingssysteem van de techgigant naar jaarlijkse gewoonte grote nieuwe wijzigingen en nieuwe functionaliteiten.

Lees ook: Windows 11 23H2 op komst: wat is er nieuw?