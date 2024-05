De lijst met mediabedrijven die zich genoodzaakt zien een deal te sluiten met OpenAI over het gebruik van hun artikelen, blijft groeien. De laatste aanwinsten zijn Vox Media Inc., waar behalve de gelijknamige website Vox ook The Verge en New York Magazine deel van uitmaken, en The Atlantic. Die laatste is één van de oudste mediabedrijven van de VS.

Eerder besloten News Corp. (The Wall Street Journal, The Daily Telegraph), de Franse krant Le Monde, de Financial Times, persbureau AP en Axel Springer (Bild, Die Welt, Politico) in zee te gaan met het bedrijf. OpenAI kan daarmee de content van de mediabedrijven gebruiken voor het trainen van LLM’s, waaronder paradepaardje GPT. Ook zien gebruikers van bijvoorbeeld ChatGPT in de toekomst mogelijk inhoud afkomstig van deze publicaties, mét bronvermelding erbij.

Niet alleen traditionele media sluiten partnerschappen met het bedrijf van Sam Altman en consorten. Ook social mediaplatform Reddit maakte al afspraken met OpenAI, waarmee het twee decennia aan user-generated content beschikbaar stelde. Datzelfde deed ontwikkelaarsplatform Stack Overflow.

Alternatief voor rechtszaak

De beslissing van de mediabedrijven om samen te gaan werken met OpenAI is mogelijk ingegeven vanuit de gedachte dat het beter is om nú op de AI-trein te springen dan dure en langlopende rechtszaken te beginnen vanwege auteursrechtenschending.

The Atlantic heeft bedongen dat AI-antwoorden op prompts die informatie van het bedrijf bevatten, in elk geval zullen linken naar het origineel. Dat staat in een eigen verklaring. Ook krijgt The Atlantic toegang tot bepaalde tech, vermoedelijk om de eigen producten te verbeteren.

‘Duivelse deal’

Niet iedereen bij The Atlantic lijkt de deal toe te juichen, eerder noemden journalisten het daar een ‘Faustian bargain’, vrij vertaald een deal met de duivel, en een ‘grote vergissing’. Vox zou een dergelijke deal hebben gesloten, meldt SiliconAngle. OpenAI mag ook daar content scrapen in ruil voor technologische kennis.

De eerdere deal met News Corp., eigendom van de spraakmakende Rupert Murdoch, was 250 miljard dollar waard. De afspraak met The Financial Times leverde het mediabedrijf tussen de 5 en 10 miljoen dollar op. Wat betaald is voor het gebruik van materiaal afkomstig van Vox en The Atlantic is niet bekend gemaakt.

OpenAI krijgt al langer kritiek vanwege het gebruik van op internet aanwezige informatie voor het trainen van modellen en het genereren van antwoorden, terwijl het niet de eigenaar is van de oorspronkelijke artikelen, blogs en andere berichtgeving. Het bedrijf is eerder al aangeklaagd door een groep Amerikaanse ’traditionele’ media, waaronder de krant Chicago Tribune.

Schending van auteursrechten

Ook The New York Times klaagde OpenAI aan wegens schending van de auteursrechten, evenals Microsoft dat een belangrijk aandeel heeft in het AI-bedrijf. Volgens de nieuwsorganisatie gebruiken de bedrijven modellen die getraind zijn op miljoenen NYT-artikelen. De krant wapperde verder met een eigen onderzoek waaruit zou blijken dat OpenAI miljoenen uren aan Youtube-video’s heeft geanalyseerd en daarmee in strijd handelt met de voorwaarden van het platform.

De deals lijken in veel gevallen allemaal andere voorwaarden te hebben, afhankelijk van de belangen van de betrokken bedrijven. In het geval van Axel Springer betreft het een meerjarige partnerschap die niet exclusief is. Dat wil zeggen dat het concern ook in zee mag gaan met andere AI-bedrijven. De deal met News Corp. zou een stuk ruimer zijn opgezet. Daarbij krijgt OpenAI vrijwel onbeperkt toegang tot content, ook als die voor gewone internetgebruikers achter een betaalmuur staat.

