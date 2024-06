OpenAI overweegt for-profitstructuur om CEO Sam Altman te beschermen

OpenAI kan op termijn gedeeltelijk een winstgedreven organisatie worden. Non-profit zou volgens het bedrijf wel de kernmissie blijven.

OpenAI-CEO Sam Altman deelde met enkele aandeelhouders plannen om de bestuursstructuur te wijzigen naar een winstgedreven structuur. De raad van bestuur heeft vanaf dat moment geen bevoegdheid meer over dit onderdeel, doordat het onderdeel is van de non-profitstructuur. De plannen werden gedeeld door The Information.

Achter de structuurwijziging zou een plan kunnen schuilen om OpenAI naar de beurs te brengen. Vanaf dan kan Altman een aandeel verkrijgen in het bedrijf, iets dat verschillende aandeelhouders eerder al voorstelden. Op deze manier wordt het onmogelijk voor het bestuur om de CEO of andere personeelsleden in een hoge functie te ontslaan. Altman tracht dit al te voorkomen met nieuwe leden voor het bestuur, maar aandeelhouders zullen liever meer zekerheid verkrijgen.

Non-profit blijft de kern

Volgens OpenAI komen er geen ingrijpende wijzigingen. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van Reuters: “We blijven gefocust op het bouwen van AI waar iedereen baat bij heeft. De non-profitorganisatie is de kern van onze missie en zal blijven bestaan.”

Voor de plannen zou de structuur van een for-profit benefit corporation worden onderzocht. In de AI-wereld hebben Anthropic en xAI dit type structuur.

De juiste keuze?

De bedrijfsstructuur bij OpenAI is de laatste periode opgeschud door het vrijwillig ontslag van mede-oprichter Ilya Sutskever en bekritiseerd door oud-werknemers van het bedrijf. Voormalig bestuurslid Helen Toner schetste namelijk een negatief beeld van de werkomgeving die Altman creëert en van haar verhouding met de CEO. In de zaak van Toner is het moeilijk te achterhalen waar de waarheid ligt, maar het hiervan losstaande ontslag van Sutskever toont dat er toch iets gaande is binnen de bedrijfsmuren van het AI-bedrijf.

