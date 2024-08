Microsoft herinnert Exchange 2016-gebruikers aan einde ondersteuning

Microsoft heeft een verlengde ondersteuningsperiode voor Exchange 2016. De einddatum van deze ondersteuning komt echter snel dichterbij.

Recent werden Exchange 2016-gebruikers nog eens herinnerd aan de eindigende ondersteuning. Dit loopt af op veertien oktober 2025. Voor wie geen gebruik kon maken van de verlengde ondersteuningsperiode, was het einde al in oktober 2020 daar.

Microsoft helpt administratoren bij het afstappen van verouderde servers met tips. “Als het plan is on-premises te blijven, raden we aan zo snel mogelijk over te stappen naar Exchange 2019. Alleen Exchange 2019 ondersteunt in-place upgrades naar Exchange SE, wat de mogelijkheid geeft een in-place upgrade uit te voeren op elke Exchange-release voor de eerste keer in lange tijd”, adviseert het bericht.

Vooruitplannen

Ter voorbereiding op de overstap wordt geadviseerd een lijst te maken van alle applicaties die Exchange 2016-servers gebruiken. De applicaties op deze lijst zullen namelijk eerst geconfigureerd moeten worden om de nieuwere Exchange Server-infrastructuur te gebruiken.

Verder worden nog tips gedeeld om niet in de problemen te komen na de migratie. Zo raadt het bedrijf aan de verouderde servers nog een week in onderhoudsmodus te zetten na de migratie. Mochten er nog problemen opduiken met de nieuwe versie of belangrijke applicaties nog niet zijn omgezet, dan hebben de administratoren hun bruggen nog niet verbrand.

Einde ondersteuning Exchange 2019

De overstap naar een nieuwe Exchange-versie dienen administratoren één jaar later opnieuw te maken. Op veertien oktober 2025 loopt namelijk de verlengde ondersteuningstermijn af voor Exchange 2019. De standaardperiode werd beëindigd in januari 2024. De tips zijn daarom alleen geschikt voor bedrijven die Exchange 2019 al geïnstalleerd hebben, in andere gevallen wordt een nieuwere versie aangeraden.

