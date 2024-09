Windows 11-update zorgt voor bootloops en bluescreens

Update KB5043145 lost verschillende problemen op, van haperingen binnen de Edge-browser tot freezes binnen Taakbeheer. Echter hebben gebruikers te maken met nieuwe perikelen door toedoen van de update, die veelal een stukje erger zijn dan wat de update oplost.

“Na het installeren van deze update hebben sommige klanten gemeld dat hun apparaat meerdere keren opnieuw opstart of niet meer reageert met blauwe of groene schermen,” aldus Microsoft. In sommige gevallen leidt dit tot het opvragen van de BitLocker-herstelcode.

Microsoft is aan het onderzoeken waar het instabiele gedrag door wordt veroorzaakt. De problemen gelden voor zowel Windows 11 22H2 als 23H2. De techreus vraagt gebruikers om feedback via de Feedback Hub-app om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Wel vaker

Soortgelijke problemen komen wel vaker voor bij Windows 11-update. KB5041585 leidde bijvoorbeeld tot tragere pc’s in augustus. Het is mogelijk dat KB5043145 tevens wordt teruggetrokken, zoals het geval was in juli met KB5039302.

Updates hebben regelmatig enkel positieve effecten. Een voorbeeld hiervan was de stap van Microsoft om minder Windows 11-reclame te maken voor Windows 10-gebruikers, die langzamerhand vooral onder tijdsdruk komen om over te stappen in plaats van dat Microsoft ze hoeft te overtuigen.

