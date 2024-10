Nieuwe directeur voor WordPress.org na het weglopen van de oude

WordPress.org, de self-hosted-tak van het WordPress-koninkrijk, heeft een nieuwe Executive Director. Het gaat om Mary Hubbard, die onlangs bij TikTok is vertrokken. Hubbard heeft al eerder voor WordPress-oprichter Matt Mullenweg gewerkt, namelijk in 2020 als Chief Product Officer voor de managed hosting-afdeling WordPress.com.

De stoelendans volgt op de controverse die ontstond door de ruzie tussen Automattic, het bedrijf achter WordPress, en WP Engine. De voorganger van Hubbard was Josepha Haden Chomphosy. Zij heeft ervoor gekozen de 30.000 dollar ‘oprotpremie’ te accepteren die WorPress-CEO Matt Mullenweg in het vooruitzicht stelde voor iedereen die het niet eens was met zijn koers inzake WP Engine.

Zo’n 8,4 procent van het Automattic-personeel (159 medewerkers) besloot op dat aanbod in te gaan. Zij kregen dat bedrag óf zes maanden salaris mee, afhankelijk van wat hoger was.

Mullenweg is op oorlogspad tegen WP Engine, een bedrijf dat veel diensten aanbiedt die uit de (open-source) koker van Automattic komen. Volgens de WordPress-oprichter levert het bedrijf echter ondermaatse diensten en bezoedelt het daarmee de goede naam van WordPress en aanverwante producten als e-commerceplatform WooCommerce.

Voortaan betalen voor assets

Als tegenreactie heeft WP Engine Mullenweg aangeklaagd wegens afpersingspraktijken en machtsmisbruik. Die rechtszaak van WP Engine is het voorlopige dieptepunt in de ruzie tussen de twee bedrijven. Onlangs kwam een concept-licentieovereenkomst van Automattic openbaar waarin stond dat WP Engine voortaan maandelijks een groot bedrag zou moeten overmaken voor het gebruik van WordPress-assets. In feite een ontmoedigingsbeleid.

WP Engine vindt dat Automattic de belofte om WordPress als een open-source project te beheren niet nakomt en beschuldigt Mullenweg ervan zijn controle over WordPress.org en de WordPress Foundation te misbruiken voor persoonlijk gewin.

Niet genoeg bijgedragen

WordPress wordt uitgegeven onder een GPL-licentie, wat betekent dat je er commercieel geld mee kunt verdienen, zonder het betalen van licentiekosten. Mullenweg vindt dat op zich geen probleem, als organisaties maar bijdragen aan het project. Hij vindt echter dat bedrijven als GoDaddy en WP Engine weliswaar managed hosting-diensten leveren op basis van ‘zijn’ producten, maar te weinig teruggeven. Vooral WP Engine moet het nu ontgelden.

Mullenweg is zelfs zover gegaan dat alle klanten van WP Engine zijn afgesloten van WordPress.org. Hierdoor konden klanten van WP Engine tijdelijk geen updates of nieuwe WordPress-plugins downloaden en installeren.

Ingewikkeld organogram

Het organogram van Automattic/Mullenweg is overigens redelijk ingewikkeld. Mullenweg is de medebedenker van WordPress en beheert de (non-profit) WordPress Foundation die over WordPress als open-source-project gaat. Tegelijk is hij CEO van de winstgedreven onderneming Automattic, die onder andere managed-hosting provider WordPress.com en e-commerce-platform Woocommerce in de markt zet.

Mullenweg is daarnaast persoonlijk eigenaar van WordPress.org voor self-hosted sites. Dit onderdeel valt technisch niet onder Automattic. Maar blijkbaar gold het aanbod om met een zak geld afscheid te nemen óók voor de voormalig Executive Director van WordPress.org.

