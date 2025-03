SAP brengt AI-copilot Joule naar SAP Concur voor geautomatiseerd reiskostenbeheer

SAP kondigt de integratie van AI-copilot Joule in SAP Concur-oplossingen aan. Hiermee zet SAP een stap naar volledig geautomatiseerd reis- en onkostenbeheer. Daarnaast breidt SAP de samenwerking met American Express en Mastercard uit om declaratieprocessen verder te vereenvoudigen.

De integratie van Joule in de beide oplossingen maakt het voor medewerkers eenvoudiger om declaraties in te dienen en reisplannen te maken. Ook kunnen bedrijven hiermee hun administratieve processen stroomlijnen. Joule in Concur Expense vermindert de administratieve administratielast door medewerkers actief te ondersteunen bij het invullen en indienen van declaraties. SAP stelt deze functionaliteit in het tweede kwartaal van 2025 algemeen beschikbaar.

Een tweede functionaliteit, Joule in Concur Travel, biedt gebruikers aanbevelingen voor vergaderlocaties en schat de bijbehorende reiskosten. SAP biedt deze functionaliteit nu aan binnen het SAP Early Adopter Care-programma en rolt deze later dit jaar breed uit.

Samenwerking met American Express en Mastercard

SAP Concur en American Express introduceren een functie waarbij een American Express Corporate Card automatisch zakelijke uitgaven vastlegt en categoriseert in Concur Expense. De partners starten met maaltijdkosten en breiden dit later uit naar andere uitgavencategorieën. Medewerkers ontvangen daarnaast realtime meldingen over het bedrijfsbeleid bij transacties, wat naleving en kostenbeheer vereenvoudigt.

SAP Concur breidt tevens de toegang tot zijn Mastercard-integratie uit. Hierdoor kunnen meer klanten profiteren van geautomatiseerde onkostendeclaraties, waarbij Concur Expense transacties direct verwerkt op het moment van aankoop.

Uitgebreidere hotelkeuzes

SAP Concur heeft ook de hotelmarkt verder geïntegreerd met American Express Global Business Travel. Daarmee krijgen klanten toegang tot meer dan twee miljoen accommodaties wereldwijd, inclusief exclusieve tarieven en gecontracteerde programma’s.

De Concur Travel- en Concur Expense-oplossingen zijn onderdeel van de SAP Business Suite, die AI-gestuurde inzichten en geïntegreerde cloud-ERP-functionaliteit combineert voor een efficiëntere bedrijfsvoering.