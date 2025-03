Op Windows 10-einddatum sterft OneNote ook

OneNote voor Windows 10 verliest ondersteuning op 14 oktober 2025. Gebruikers worden aangespoord om zo snel mogelijk over te stappen naar OneNote op Microsoft 365. Een vertraagde overstap kan leiden tot trager synchroniseren en regelmatige meldingen van Microsoft.

OneNote heeft zeker een trouwe groep gebruikers, weet XDA Developers. Sommige mensen weigeren zelfs iets anders te installeren. Maar als je van plan bent om de OneNote-app voor Windows 10 te blijven gebruiken na de datum waarop de ondersteuning voor het besturingssysteem afloopt, staat je een onaangename verrassing te wachten. Microsoft heeft bevestigd dat OneNote voor de Windows 10-app in oktober zijn laatste adem uitblaast.

Verouderde app verdwijnt spoedig

Zoals opgemerkt door Neowin, heeft Microsoft een bericht verstuurd naar zijn Microsoft 365-gebruikers, dat is opgeslagen in het onofficiële Microsoft 365 Message Center Archief. In dit bericht geeft Microsoft aan dat OneNote voor Windows 10 binnenkort niet langer ondersteund zal worden. Het bedrijf raadt gebruikers daarom sterk aan om volledig over te stappen op OneNote voor Windows binnen Microsoft 365 en de verouderde app zo snel mogelijk te verwijderen. Volgens Microsoft garandeert migratie blijvende toegang tot nieuwe functies, beveiligingsupdates en een moderne gebruikerservaring.

Als je van plan bent om nog zoveel mogelijk uit OneNote voor Windows 10 te halen tot oktober, dan zal Microsoft je subtiel (of minder subtiel) aanmoedigen om eerder over te stappen.

Eerste stap: trager synchroniseren

Vanaf juni 2025 zullen gebruikers een trager synchroniseren ervaren, als stimulans om over te stappen. Vanaf juli 2025 zal Microsoft dan in-app banners tonen om aanhoudende gebruikers te overtuigen.

Dus als je graag gebruikmaakt van OneNote voor Windows 10, is dit een goed moment om alles over te zetten naar OneNote op Microsoft 365 voordat de situatie verslechtert. Of misschien is dit hét moment om eens een van de beste alternatieven voor OneNote uit te proberen. Af en toe iets nieuws proberen kan wellicht geen kwaad.