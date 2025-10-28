ChatGPT krijgt PayPal-betaaloptie, wat houdt het in?

De aandelen van PayPal schoten 14 procent omhoog nadat bleek dat de betaaldienst in ChatGPT geïntegreerd wordt. OpenAI heeft met de samenwerking haar chatbot meer functies gegeven, maar levert het ook een houdbaar businessmodel op?

Vanaf begin komend jaar kunnen gebruikers betalingen verrichten binnen ChatGPT. Zogeheten ‘agentic commerce’ moet potentiële aankopen direct binnen de chatbot-interface van OpenAI plaatsen. Het duwt ChatGPT nog verder de kant op van een manusje-van-alles, maar voor online verkopers moet nog blijken of dit consumenten trekt.

PayPal zal zowel kopers als verkopers verifiëren om fraude tegen te gaan. Gebruikers kunnen ook met ChatGPT hun balans vinden op de PayPal-rekening. Kopers kunnen met een klik betalen via de ‘Buy with PayPal’-knop, terwijl verkopers hun inventaris zichtbaar maken in de AI-tool.

Betalingen direct in ChatGPT

OpenAI heeft eerder al deals gesloten met Shopify, Etsy en Walmart. De 700 miljoen wekelijkse ChatGPT-gebruikers zijn duidelijk een interessante afzetmarkt. Het is echter allerminst duidelijk of die klanten, doorgaans geen abonnee van ChatGPT, ook echt de portemonnee willen trekken bij hun interacties met de chatbot.

Hoe dan ook benadrukt PayPal dat het zelf meer gebruik zal maken van OpenAI’s zakelijke diensten. Het hoopt medewerkers in staat te stellen productcycli te versnellen. De aankondiging kwam na exclusieve berichtgeving door CNBC. PayPal publiceerde vervolgens zelf een persbericht over de deal. Ook de kwartaalcijfers over Q3 werden dinsdag bekendgemaakt. Die optelsom legt het bedrijf geen windeieren op de beurs met een groei van 14 procent in de waarde van de aandelen.

OpenAI is nog zoekende

We bespraken deze week tijdens onze podcast Techzine Talks dat OpenAI de spil is van de huidige AI-hype. Tegelijkertijd is het de zwakke schakel. De voorspelde jaaromzet van zo’n 9 miljard euro in 2025 is indrukwekkend voor een dermate jong bedrijf en zeker een dermate jonge dienst (ChatGPT Plus bestaat pas sinds februari 2023). Echter is het een druppel op een gloeiende plaat als je het vergelijkt met de astronomische uitgaven van het bedrijf van CEO Sam Altman. Om die reden verwacht OpenAI een verlies te draaien van circa 7 miljard euro dit jaar. Zolang er geldschieters zoals SoftBank en Nvidia bestaan, blijft OpenAI overeind. Dat lijkt nog zeker het geval te zijn, maar het is een onzeker fundament voor verdere expansie als het succes van een bedrijf afhangt van een handjevol externe partijen en een extreme omzetgroei per jaar.

Ook is het verdienmodel van OpenAI allerminst in steen gebeiteld. Het kiest met de PayPal- en andere e-commerce-deals voor oplossingen die zich op consumenten richten. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Atlas-browser, momenteel enkel op macOS beschikbaar. Het is duidelijk dat de strijd met Google geopend is. Dat bedrijf is alleen niet zomaar de ingezetene. Het is een veteraan op het gebied van online advertentie-inkomsten, kent talloze samenwerkingen met webshops en is eigenlijk niet te ontlopen voor bedrijven die online zaken doen. Dat wekt wellicht de wens op om een alternatief te zien verschijnen; OpenAI moet nog bewijzen dat het dat echt kan zijn.

