Adobe brengt Magento naar AWS en Azure

Magento Commerce – het online retail-systeem van Adobe – komt naar de cloud. Het platform wordt namelijk beschikbaar gemaakt op Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure. Ook is het platform voorzien van diverse nieuwe functies.

Magento Commerce is een dienst waarmee bedrijven online shops kunnen maken en onderhouden. Hiervoor biedt Adobe een geïntegreerde set aan tools, maar ook de optie om het in tandem met de automatiseringstools van Adobe voor marketing te gebruiken.

Het platform is het resultaat van de overname van het opensource-platform Magento door Adobe in 2018. Het bedrijf hoopte door Magento over te nemen beter te kunnen concurreren met Salesforce. Adobe betaalde 1,68 miljard dollar voor het platform.

Meer flexibiliteit met de cloud

Magento Commerce komt nu dus naar de cloud toe, schrijft Silicon Angle. Adobe koos er expres voor om het platform in twee publieke clouds – AWS en Azure – beschikbaar te maken, om zo meer flexibiliteit te bieden voor verkopers.

De beschikbaarheid in de cloud is echter niet de enige update voor Magento Commerce. Het platform krijgt namelijk ook een nieuw programma voor productaanbevelingen, die aangestuurd wordt door de kunstmatige intelligentie (AI) Sensei. Met het programma kunnen gebruikers eenvoudig gepersonaliseerde aanbevelingen maken voor hun klanten.

Het programma is nu nog niet beschikbaar, maar gebruikers kunnen al wel early access aanvragen. Die vroege toegang treedt vanaf januari 2020 in werking.

Adobe Stock

Magento Commerce krijgt daarnaast een integratie met Adobe Stock. Adobe Stock is de beeldbank van het bedrijf, waarin ruim 130 miljoen stock-afbeeldingen verkocht worden. Die afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij producten of bij een update van de winkel.

Gebruikers van Magento Commerce krijgen dankzij de integratie de optie om door de beeldbank te zoeken via een interface in hun admin-paneel. Via die interface kunnen ze beelden ontdekken, bekijken en embedden in hun online winkels.

Alle updates zijn beschikbaar gemaakt in Magento Commerce 2.3.3, dat per direct algemeen beschikbaar is.