IBM lanceert open source-tools voor Kubernetes-ontwikkelaars

IBM heeft tijdens Kubecon + CloudNativeCon een flink aantal aankondigingen gedaan op het gebied van tools voor het Kubernetes-ecosysteem. Big Blue kondigde twee nieuwe tools aan en zei twee bestaande projecten van updates te voorzien. Alle tools zijn open source.

De twee nieuwe tools heten Kui en Iter8, vertellen Jason McGee, IBM Fellow en CTO van de Cloud Developer Service, en Priya Nagpurkar, Director of Hybrid Cloud Platform bij IBM Research, in een blogbericht. De updates zijn gericht op Tekton en Razee.

Eén CLI in de multicloud

Kui is een open source Kubernetes-terminal met visualisaties. Hiermee probeert Big Blue een aantal complexiteiten bij hybride multicloud-omgevingen de wereld uit te helpen. Bij de multicloud werk je namelijk met verschillende omgevingen, die ieder een eigen console of command-line interface (CLI) hebben. Ontwikkelaars moeten daardoor meerdere CLI’s gebruiken voor een oplossing, omdat ieder component een eigen variant heeft.

Kui moet juist een enkele tool zijn waarmee ontwikkelaars kunnen navigeren tussen de verschillende interfaces die relevant zijn voor de oplossing. Kui is specifiek ontworpen voor cloud-native development en ondersteunt Kubernetes en het bijbehorende ecosysteem.

Kui wordt al geïntroduceerd in IBM Cloud-oplossingen die ontworpen zijn om de ervaringen van ontwikkelaars te vereenvoudigen.

Netwerken verbinden en beheren

De tweede nieuwe tool, Iter8, bouwt verder op Istio. Istio is een open technologie waarmee ontwikkelaars netwerken van verschillende microservices kunnen verbinden, beheren en beveiligen. Istio werkt op alle platformen en biedt ontwikkelaars ook rijke data en telemetrie.

Iter8 moet ontwikkelaars helpen om meer voordelen te halen uit die data. Iter8 is een ecosysteem-tool dat Istio API’s gebruikt om vergelijkende analytics uit te voeren, die bijvoorbeeld voor A/B-testing en troubleshooting gebruikt kunnen worden.

Iter8 stelt ontwikkelaars dan ook in staat om verschillende versies van hun applicaties te vergelijken, om zich er zo van te verzekeren dat ze verder willen werken aan de nieuwe versie. Ook is het mogelijk om het gedrag van een microservice over tijd te analyseren en om problemen te identificeren of voorspellen.

Updates

IBM kondigde verder dus updates aan voor twee al bestaande projecten. Eén daarvan is Tekton, dat een framework biedt voor CI/CD-systemen voor kubernetes-applicaties. Dit project is nu geïntegreerd in de Cloud Continuous Delivery-dienst van IBM. Dit wordt mogelijk via toegang tot industriespecificaties voor pipelines, workflows en andere bouwstenen.

De andere update is voor Razee, dat in mei dit jaar open source werd gemaakt. Razee is een continuous delivery-tool om applicaties op schaal te beheren. Razee wordt nu ondersteund op Red Hat OpenShift en IBM Cloud DevOps ToolChains.