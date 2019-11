Salesforce introduceert nieuwe diensten en Voice skills

Salesforce speelt in op de groeiende populariteit aan spraakassistenten, door binnenkort met een nieuwe zakelijke spraakassistent te komen.

Zo kunnen we volgend jaar een nieuwe Service Cloud Voice dienst verwachten samen met Einstein Call Coaching. Hierbij wordt Einstein, de AI-engine van Salesforce, ingezet om onder andere sales en service teams te voorzien van relevante informatie en inzichten om efficiënter te werk te gaan.

Daarnaast worden de capaciteiten van de spraakassistent uitgebreid, waardoor bedrijven op maat gemaakte spraakgestuurde apps kunnen ontwikkelen voor iedere rol in welke industrie dan ook.

Uitbreiding Einstein skills

Salesforce introduceerde Einstein Voice Assistant vorig jaar tijdens de Dreamforce 2018 conferentie. Via de assistent zouden sales-medewerkers efficiënter kunnen praten met Salesforce. Daarnaast zouden verschillende taken, zoals het updaten van klantgegevens of bepaalde dashboards bekijken, via spraak gerealiseerd kunnen worden.

Het bedrijf heeft nu aangekondigd de skill set van Einstein te gaan uitbreiden. Dankzij deze uitbreiding zouden ontwikkelaars en admins op maat gemaakte apps kunnen ontwikkelen, die toegespitst zijn op specifieke functies binnen een bedrijf. Salesforce geeft als voorbeeld een app voor een veldtechnicus, waarmee via spraak de service geschiedenis van een klant onderweg opgevraagd zou kunnen worden. Een andere toepassing zou een app voor een service manager kunnen zijn, waarmee snel een overzicht opgevraagd kan worden met betrekking tot de performance van het sales team.

Service Cloud Voice

Naast een uitbreiding van het Einstein arsenaal is Salesforce van plan om een nieuwe Service Cloud Voice dienst te introduceren. Hierbij wordt telefonie geïntegreerd in de bestaande Salesforce Service Cloud en worden digitale kanalen, telefoongesprekken en CRM data verenigd op een centrale plek.

Daarnaast kan Service Cloud Voice ook geïntegreerd worden met transcriptie diensten, die in realtime conversaties omzetten naar tekst. Hierbij zou Einstein aanbevelingen kunnen geven met betrekking tot de antwoorden en volgende stappen van de medewerker of automatisch bepaalde relevante informatie kunnen weergeven.

Einstein Call Coaching

Een andere dienst die op de planning staat is Einstein Call Coaching. Hiermee zouden managers toegang krijgen tot inzichten en trends met betrekking tot conversationele data. Deze inzichten zouden weer gebruikt kunnen worden om verkoopvertegenwoordigers gericht te kunnen coachen.

Beschikbaarheid

De nieuwe Salesforce CRM diensten en skills staan op de planning voor de komende twee jaar. Volgend jaar februari gaat de pilot van Service Cloud Voice van start en naar verwachting zou de dienst in juni 2020 algemeen beschikbaar moeten zijn. Ook Einstein Call Coaching zou volgend jaar beginnen met een pilot om in juni algemeen inzetbaar te zijn. Als laatste zouden de Einstein Voice Assistant en Einstein Voice Skills in februari 2020 een bètatest krijgen om later algemeen beschikbaar te worden.

Einstein Voice Assistant en Einstein Voice skills zullen verder beschikbaar zijn op verschillende devices. Zo kan de Salesforce assistent opgeroepen worden via de bijbehorende app of op verschillende slimme speakers.