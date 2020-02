Infor overgenomen door Koch Industries

De bekende ERP-leverancier Infor is overgenomen door Koch Industries, dat op zijn beurt weer onderdeel is van Koch Equity Development LLC. Infor wordt hiermee een zelfstandige dochteronderneming van Koch Industries, het huidige managementteam blijft vanuit New York het bedrijf aansturen.

Infor staat vooral bekend om zijn ERP-oplossing, maar levert daarnaast ook andere cloudapplicaties. De markt voor dit soort cloudgebaseerde SaaS-applicaties groeit enorm, een overname in deze markt is dan ook niet zo gek.

Koch Industries heeft het resterende aandeel dat Golden Gate Capital bezat in Infor overgenomen en daarmee kan Infor nu volledig worden ingelijfd. Koch Industries begon als klant van Infor, maar besloot in 2017 ook te investeren in de softwareleverancier. Koch is een sterke organisatie met een hoge kredietwaardigheid en kan Infor naar een hoger niveau tillen.

Koch wil Infor positioneren als een kapitaalkrachtig technologiebedrijf met een sterke focus op innovatie en een uitgebreid aanbod van cloudapplicaties. De CEO van Infor, Kevin Samuelson, zegt hierover: “Als dochteronderneming van een bedrijf dat meer dan 110 miljard dollar omzet en 90 procent van de winst opnieuw investeert in haar activiteiten, zijn we uniek gepositioneerd om de digitale transformatie in de markten waarin we actief zijn te bevorderen. Onze branchespecifieke CloudSuites breiden we in snel tempo uit en we bieden klantervaringen en resultaten die veel verder gaan dan wat standaard is in de bedrijfssoftwaremarkt. “

