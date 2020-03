Atlassian voegt automatisering toe aan Jira Cloud

De specialist op het gebied van projectmangement software heeft zijn Jira Cloud-omgeving nu voorzien van automatiseringsfunctionaliteit op basis van het simpele ‘als-dan’-principe. De tool moet het werk van eindgebruikers van de projectmanagement tool versnellen.

Volgens de softwarespecialist moet de recente update ervoor zorgen dat klanten eenvoudiger bepaalde actiepunten kunnen afhandelen. Op deze manier kunnen eindgebruikers dan veel tijd besparen. De tool werkt nauw samen met alle producten binnen de Jira Cloud, maar bijvoorbeeld ook met collaboration tools van andere leveranciers als Microsoft Teams en Slack.

Vereenvoudiging beheer Jira boards

De nu uitgebrachte automatiseringsengine, die de eenvoudige naam Automation heeft meegekregen, moet het beheren van Jira boards gaan vereenvoudigen. Gebruikers van de software kunnen nu met ‘als-dan’-regels ervoor zorgen dat er automatisch een reactie komt op een bepaalde actie binnen een Jira-omgeving. Zo kan er wanneer er een taak als belangrijk wordt bestempeld, automatisch een bericht hiervan naar de diverse communicatie-tools van medewerkers worden gestuurd.

De engine ondersteunt daarnaast workflow-processen met meerdere stappen. Zo kan klantensupport stappenplannen opzetten wanneer bepaalde klachten worden ontdekt die eerder als afgehandeld zijn gemarkeerd. Met behulp van de ‘als-dan’-regels heropent het betreffende stappenplan automatisch het klachtenproces en stuurt dit als ticket door naar een helpdeskmedewerker.

Flinke inzet van automatiseringstools

De nu uitgebrachte automatiseringsengine is de tweede die de Atlassian binnen korte tijd uitbrengt. Eerder had het bedrijf al de automatiseringstool van het in 2018 overgenomen Butler gelanceerd voor zijn projectmanagementoplossing Trello. Ook concurrenten als Asana, Slack en Microsoft zijn druk bezig met op regels gebaseerde automatisering.

Het licht in de lijn der verwachting dat de automatiseringstools voor projectmanagement software in de nabije toekomst worden aangevuld met tools op basis van AI. AI-tools die nu al voor de diverse oplossingen zijn geïmplementeerd, zijn vooral chatbots en extensies.