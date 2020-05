SAP verkoopt telecomonderdeel Digital Interconnect voor 225 miljoen

SAP verkoopt zijn op de telecommarkt gerichte onderdeel Digital Interconnect aan Sinch voor een bedrag van 225 miljoen euro. De bekendmaking van de overname volgt na eerdere geruchten over SAP’s intentie om de service te verkopen.

Digital Interconnect maakte sinds 2010 deel uit van SAP, na de overname van Sybase voor 5,8 miljard dollar. SAP heeft niet bekendgemaakt waarom het precies van Digital Interconnect af wilde. SAP bestuurslid Thomas Saueressig zei in een verklaring alleen dat “gezien de innovatie en investeringsstrategie van Sinch op het gebied van cloud platformen het bestuur van SAP blij is met de nieuwe eigenaar van Digital Interconnect.”

Het Zweedse bedrijf Sinch dat Digital Interconnect overneemt verkoopt cloud services aan grote enterpises. De service is gericht op efficiënt klantcontact. Voor Sinch is het de tweede overname in korte tijd. In maart kocht het de Braziliaanse start-up Wavy AB, dat zich richt op messaging.

De meeste klanten komen uit de telecomsector, waar de software wordt gebruikt om e-mails en sms-berichten te sturen naar klanten met bijvoorbeeld informatie over hun databundel. Daarnaast kan met Digital Interconnect ook klantenservice worden ingericht.

Volgens SAP worden er via Digital Interconnect dagelijks miljarden berichten verstuurd voor meer dan 1500 zakelijke klanten. De jaarlijkse omzet van Digital Interconnect ligt rond de 250 miljoen dollar. De winst was in 2019 circa 50 miljoen dollar.

