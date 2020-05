Microsoft presenteert Azure Synapse Link voor snellere analytics

Microsoft heeft Azure Synapse Link gepresenteerd, waarmee bedrijven sneller analyses van hun data kunnen uitvoeren. Hiermee kunnen zij op een enkel systeem dezelfde database voor zowel analytische als transactionele workloads gebruiken.

Tijdens de recente virtuele Build-conferentie heeft de techgigant niet stil gezeten met de introductie van nieuwe oplossingen en toepassingen. Zo ook voor analytics. Microsoft onthulde op dit terrein zijn Azure Synapse Link-oplossing, een verdere uitbouw van zijn vorig jaar gelanceerde Azure Synapse Analytics-dienst die analytics en warehousing combineert tot de laatste versie van de Azure SQL Data Warehouse-dienst. Azure Synapse Analytics brengt alle data van Microsoft-diensten en die van partners op één plek samen, waardoor het makkelijker wordt deze data te analyseren.

Werking Azure Synapse Link

Het nieuwe Azure Synapse Link zorgt er nu voor dat de scheidslijnen tussen de operationele databases van Azure en die van Synapse link worden verwijderd. Op deze manier kunnen bedrijven direct de waarde van de data uit de zich in Azure bevindende databases krijgen, zonder dat de data via een data warehouse hoeft te gaan. Bedrijven hoeven hierdoor geen dure zogenoemde Extract, Transform, Load (ETL)-pipelines te ontwikkelen en op te zetten om operationele data naar een analytics-platform te halen om rapporten te genereren. Ook wordt hiermee voorkomen dat de operationele systemen extreem worden belast.

Hierdoor moeten met een enkele muisklik realtime analytics mogelijk worden van de operationele data die geen impact hebben op de operationele systemen. Met Azure Synapse Link wordt onder meer de query zonder de rekenkracht van systemen uitgevoerd. Hierdoor moet de data in een column-format worden veranderd. Dit formaat is meer geschikt voor analytics, waardoor deze sneller worden uitgevoerd.

HTAP-technologie

De nieuwe oplossing gebruikt hiervoor het zogenoemde ‘hybrid transaction/analytical processing (HTAP)’. Deze technologie maakt het mogelijk om op een enkel systeem dezelfde database voor analytische en transactionele workloads te gebruiken. Hierdoor hoeven bedrijven niet een overprovisioned enkel systeem of twee aparte systemen voor de afzonderlijke workloads meer te gebruiken.

Door nu HTAP niet on-premise, maar in de public cloud (Azure) te gebruiken, hebben operationele databases nu geen impact meer op de rekenkrachtbronnen. Voorheen werd de rekenkracht met de databases gedeeld. Met Azure Synapse Link zijn er nu twee verschillende systemen. Wanneer een transactie aan een operationele database wordt toegevoegd, zorgt het Synapse Link-systeem ervoor dat de data in het column-formaat wordt veranderd, zodat het in realtime voor het analytics-systeem wordt geoptimaliseerd.

Beschikbaarheid

Op dit moment is Azure Synapse Link voor gebruik in relatie met de Cosmos DB-database van Microsoft. De techgigant doet dit omdat er veel vraag was voor een dergelijke oplossing voor de bewuste databasetoepassing. Waarschijnlijk wordt de nieuwe oplossing later ook beschikbaar voor Azure SQL, Azure Database for PostgreSQL en Azure Database for MySQL.