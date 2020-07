Freshworks neemt IT-orchestrator Flint over

Freshworks heeft de overname van Flint bekendgemaakt, een IT-orchestrator en beheerplatform voor de cloud. Met deze overname hoopt Freshworks meer waarde en functionaliteit toe te kunnen voegen aan hun Freshservice IT-dienstverlening.

Met de overname van Flint krijgt Freshworks nieuwe automatiseringstools waarmee de plannen van het bedrijf voor cloudbeheer doorgezet kunnen worden. Volgens Prakash Ramamurthy, sinds vorig jaar oktober Chief Product Officer van Freshworks, was Freshworks van plan om de mogelijkheden van de ITSM (IT Service Management) en ITOM (IT Operations Management) uit te breiden, voordat het coronavirus toesloeg. Volgens het bedrijf is het realiseren van die plannen belangrijker dan ooit, omdat op afstand werken nu cruciaal is.

Automatisering biedt een oplossing

ITSM stelt klanten van Freshworks in staat workflows te creëren. Met de automatiseringstools van Flint is het mogelijk om simpele, repetitieve taken te automatiseren zodat er tijd over blijft. Klanten hebben een betere ervaring door het implementeren van orchestration. Freshworks realiseerde begin dit jaar dat zijn klanten deze tools nodig hebben, en door de wereldwijde pandemie werd de vraag naar deze tools alleen maar sterker.

Slimme gok

De overname van Flint is een slimme zet omdat de problemen met automatisering opgelost kunnen worden en deels omdat het makkelijker is om een bedrijf over te nemen dat beschikt over de benodigde tools dan om die tools zelf te bouwen. Prakash is er van overtuigd dat het de juiste beslissing betreft.

De technologie van Flint wordt ingezet op verschillende gebieden, zoals het helpen van klanten met het beheren van workloads in verschillende clouds. Op dit moment is deze sector erg competitief met veel startups die op zoek zijn naar een grote doorbraak.

