SAP HANA Enterprise Cloud nu beschikbaar via HPE GreenLake

HPE en SAP hebben de handen ineengeslagen om SAP HANA Enterprise Cloud nu as-a-service aan te bieden via het HPE GreenLake-platform. Klanten krijgen op deze manier alle voordelen van een beheerde private cloudomgeving, maar houden tegelijkertijd hun SAP-software en data in hun eigen on-premises datacenters.

De gezamenlijke dienst van HPE en SAP stelt klanten in staat om de klantenversie van de SAP HANA Enterprise Cloud via HPE GreenLake als een compleet beheerde dienst af te nemen. Deze dienst kunnen zij afnemen aan de edge, in hun eigen on-premise datacenter of colocatie naar keuze.

Klanten houden met de abonnementsdienst hun gebruikte SAP-software en de daarin bevindende data on-premise, maar profiteren tegelijkertijd van alle mogelijke cloudfunctionaliteit die SAP en HPE GreenLake kunnen bieden.

De dienst is volgens beide partners vooral geschikt voor die klanten die vanuit wet- en regelgeving hun systemen en data in eigen datacenters moete houden. Denk hierbij aan de publieke of financiële sector.

Eigenschappen

Binnen de samenwerking levert SAP meer concreet alle expertise die het heeft voor het beheren van complexe private cloudomgevingen, vanaf het besturingssysteem tot aan de SAP HANA database. Hiervoor wordt het hele SAP HANA Enterprise Cloud applicatieportfolio aangeboden, zoals SAP S/4HANA en SAP BW/4HANA.

HPE levert op zijn beurt via het HPE GreenLake as-a-serviceplatform de complete onderliggende infrastructuur. Inclusief alle voor SAP-oplossingen benodigde compute, networking en storage. Deze complete infrastructuur wordt door HPE geleverd, geïnstalleerd en beheerd.

Beschikbaarheid

De nu aangekondigde dienst bouwt voort op de lange relatie die beide partijen al met elkaar hebben. Daarnaast komt de dienst natuurlijk ook op een geschikt moment nu SAP actiever bezig is zijn klanten naar SAP S/4HANA te laten overstappen. SAP HANA Enterprise Cloud via HPE GreenLake is per direct beschikbaar.

