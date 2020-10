Dell Technologies integreert VMware meer binnen cloudportfolio

Dell Technologies heeft een aantal updates voor zijn Dell Technologies Cloud-portfolio aangekondigd. De updates moeten de oplossingen van VMware meer integreren met het cloudportfolio.

Moederbedrijf Dell Technologies loopt sinds kort rond met de gedachte dochteronderneming VMware af te stoten, maar dat laat niet onverlet nog steeds de VMware-producten de basis te laten vormen van zijn eigen cloudportfolio.

Tijdens VMworld 2020 lanceert Dell Technologies een hoop updates die VMware meer in het eigen cloudportfolio moet verankeren. Zo werd de vierde generatie van de VMware Cloud on Dell EMC-oplossing, inclusief VMware vSphere, vSAN en NSX, geïntroduceerd. Deze versie draait helemaal op de Dell EMC-infrastructuur. Belangrijke updates zijn er onder meer op het gebied van regulering, compliance en certificaties.

Dell Technologies introduceert verder een nieuwe node voor data-intensieve high-performance workloads. De node biedt onder andere meer storage- en geheugencapaciteit en de mogelijkheid voor het gebruik van NVMe storage en kunnen klanten bronnen voor workloads in een enkel rack fysiek of virtueel segmenteren.

VMware Cloud on Dell EMC is verder geïntegreerd met VMware HCX. Beheerders kunnen zo workloads tussen on premise- en cloudgebaseerde VMware-omgevingen verplaatsen, zonder dat zij daarvoor applicaties opnieuw moeten ontwerpen.

Updates voor VMware Tanzu

Belangrijke updates voor het cloudportfolio van Dell Technologies zijn er verder voor het VMware Tanzu-applicatieplatform. Zo is VMware Cloud on Dell EMC Gen4 nu gecertificeerd op VMware Tanzu Kubernetes Grid. Hierdoor kunnen klanten de software gebruiken om eenvoudig op Kubernetes gebaseerde applicaties te bouwen en uit te rollen binnen de Tanzu on VMware Cloud on Dell EMC-oplossing.

Ook breidt Dell Technologies zijn HCI-mogelijkheden uit voor VMware Tanzu. Klanten kunnen nu onder andere de beste HCI-optie kiezen voor hun bedrijfsmodel. Dell Technologies biedt onder meer de optie VMware vSphere with Tanzu on VxRail. Dit is de snelste manier om Kubernetes workloads te starten en zo meteen enterprise-grade Kubernetes in een bestaande infrastructuur te integreren.

Verder is er nog een gevalideerde reference-architectuur, Tanzu Architecture for VxRail. Dit is vooral geschikt voor klanten met een grote kennis van Kubernetes en om eigen configuraties te bouwen. Klanten kunnen ook het compleet geïntegreerde Dell Tecnology Cloud Platform kiezen. Dit platform is geschikt voor het grootschalig uitrollen van Kubernetes.

Integratie VMware Cloud Director

Een andere VMware-cloudoptie is de integratie van VMware Cloud Director op het Dell Technologies Cloud Platform. Dit platform is de schakel tussen de datacenter- en hybrid cloudtechnologie van Dell Technologies met public cloud-aanbieders als AWS en IBM Cloud voor betere multi-tenantopties.

Dell Technologies werkt ook intensief samen met VMware in Project Monterey. Onderdeel hiervan is dat VMware VMware Cloud foundation straks op NIC’s wil laten draaien om CPU’s te ontlasten. Dell Technologies wil in 2021 hiervoor een aantal geautomatiseerde oplossingen leveren voor zijn server- en storageplatforms.

Storage- en dataprotectiefunctionaliteit

Voor storage en dataprotectie komt Dell Technologies ook nog met een aantal VMware-integraties. Zo is de Dell EMC PowerMax-software nu met VMware vVols geïntegreerd. Dit moet het beheer versimpelen en betere toegang tot belangrijke applicaties mogelijk maken. Dell EMC ObjectScale, dat is gebouwd op basis van VMware Cloud Foundation, moet het voor ontwikkelaars straks mogelijk maken op cloudgebaseerde storage in te regelen voor moderne applicaties. Verder kreeg Dell EMC PowerProtect Data Manager updates voor VMware Cloud Foundation infrastructuurlagen en Kubernetes-omgevingen.