Red Hat breidt automatiseringsopties voor hybrid cloud uit

Red Hat gaat zijn Advanced Cluster Management meer integreren met zijn Ansible Automation Platform. Dit om cloud-native infrastructuur verder te ondersteunen.

De open source-gigant kwam in juli met een update voor Advanced Cluster Management. Met deze tool kunnen gebruikers meerdere OpenShift-clusters beheren vanuit een centrale omgeving. Het maakt daarbij niet uit waar deze clusters draaien, on premise of in meerde cloud-omgevingen.

Ansible Automation Platform biedt op zijn beurt cloud-native management en monitoring. Het dient als een control plane voor OpenShift-clusters, om geautomatiseerd bepaalde taken uit te voeren. Denk hierbij aan updates doorvoeren en load balancing.

Effect integratie

Door de integratie van Advanced Cluster Management met Ansible Automation Platform wil Red Hat het aantal gebruikte tools af laten nemen. De stap is bedoeld om “applicatiemodernisering voor IT-omgevingen te stimuleren, door de workflow- en development-silo’s tussen traditionele servers en virtual machines en cloud-native clusters te doorbreken.”

Dankzij de integratie krijgen gebruikers toegang tot de OpenShift Kubernetes Operators. Deze software-extensies op Kubernetes worden gebruikt voor het beheer van applicaties en componenten. De Resource Operator voor Advanced Cluster Management kan Ansible Automation Platform oproepen om taken efficiënter uit te voeren buiten het Kubernetes-cluster. Hierdoor moet het beheer versimpelen.

