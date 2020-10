SAP lanceert Customer Data Platform voor betere klanteninteractie

Softwareleverancier SAP heeft een Customer Data Platform (CCP) gepresenteerd waarmee bedrijven op basis van al hun verzamelde klantendata betere klantenprofielen opzetten. Met deze profielen kunnen zij betere interactie met de klanten hebben.

Het CDP van SAP is gebaseerd op de technologie van het in 2017 overgenomen Gigya. Dit bedrijf was een specialist op het gebied van identiteits- en toegangsbeheer. Met het platform van deze specialist kreeg SAP meer klantendata voor betere omnichannel-ervaringen.

De SaaS-leverancier heeft sindsdien het platform van Gigya geïntegreerd met zijn Customer Data Cloud- en SAP Hybris-diensten. Ook zijn de SAP Customer Identity and Access Management en SAP Enterprise Consent and Preference Management-oplossingen in de totaalomgeving toegevoegd. Hiermee wilde SAP de grote hoeveelheid van klantidentiteitsgegevens van Gigya onder meer beter personaliseren en aan SAP-applicaties toewijzen. Dit dus uiteindelijk het SAP CDP-platform geworden.

Eigenschappen SAP CDP

Concreet maakt het SAP CDP het mogelijk om uit alle locaties verschillende data te halen en deze data op te schonen met configureerbare tools voor data cleansing en identity resolution. Vervolgens kan met deze schone data zowel online als offline klantenprofielen worden opgemaakt.

Daarnaast zorgt het SAP CDP ervoor dat alle klantenkenmerken in een gezamenlijk profiel worden gezet, zoals operationele gebeurtenissen en activiteiten, gedrag, toestemmingen en demografische gegevens. Het platform zorgt ervoor dat deze data worden geactiveerd en georkestreerd richting met het platform verbonden applicaties. Dit moet deze applicaties dan mogelijkheden bieden als gepersonaliseerde cross-channel- en touchpoint-ervaringen voor onder andere commerciële activiteiten, marketing, verkoop en andere dienstverlening.

Verder biedt het platform mogelijkheden om langlopende relaties met klanten op te bouwen op basis van hun toestemmingen en voorkeuren. Ook moet het platform bedrijven helpen bij het in realtime verbinden van online en offline klantenervaringen. Hierdoor kunnen er, aldus SAP, ook weer betere en betekenisvollere cross-channel customer jouneys worden ontwikkeld en uitgevoerd.

