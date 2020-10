ServiceNow breidt samenwerking met IBM uit met AI-oplossingen

ServiceNow en IBM breiden hun bestaande samenwerking uit met nieuwe op AI gebaseerde oplossingen. Zo wordt de Watson AIOps-toepassing van Big Blue onder meer ingezet voor het geautomatiseerd ontdekken van problemen in de IT-omgevingen van klanten.

De nu uitgebreide samenwerking tussen beide partijen moet ertoe leiden dat het ServiceNow-platform wordt geïntegreerd met de AI-oplossing Watson AIOps van IBM. Deze oplossingen van Big Blue detecteert op basis van machine learning IT-problemen. Denk daarbij aan prestatieproblemen van netwerken.

Functionaliteit

Met de gecombineerde oplossingen kunnen klanten straks meer inzicht krijgen in problemen die ontstaan in hun IT-omgeving. Hiervoor gebruiken de oplossingen het ServiceNow-platform, omdat dit platform sterk is geïntegreerd in de hele bedrijfsomgeving. Dit omdat IT-afdelingen ServiceNow vaak gebruiken voor het afhandelen van al hun dagelijkse beheertaken en andere workflows. Speciale functionaliteit van ServiceNow voor de gezamenlijke oplossing omvat ook diensten als ServiceNow ITSM en ServiceNow ITOM Visiblity.

Watson AIOps geeft oplossingen voor de gedetecteerde problemen. De AI-oplossing van Big Blue analyseert hiervoor data van ServiceNow om een basisgedragsmodel te maken dat weergeeft hoe IT-omgevingen van klanten zich normaal gedragen. De AI-oplossing vindt vervolgens de problemen door het registeren van dit basisgedrag afwijkende events.

Tijd besparen

Beide partijen geven aan dat klanten met deze intelligente oplossingen vooral tijd kunnen besparen met het oplossen van technische problemen. ServiceNow en IBM geven aan dat soms de benodigde tijd voor troubleshooting tot 60 procent sneller verloopt. Dit heeft tot gevolg dat de eventuele downtime met 60 procent wordt ingekort.

Gezamenlijk optrekken

In de nabije toekomst zal IBM binnen deze verdere samenwerking meer mogelijkheden beschikbaar maken, onder meer voor advies, implementatie en beheerde diensten op het ServiceNow-platform. ServiceNow gaat IBM-personeel trainen en gaat ook zelf dedicated personeel voor de oplossingen inzetten. Beide partijen zetten daarnaast de oplossingen gezamenlijk in de markt. De diensten komen in komende maanden beschikbaar.

