ServiceNow focust op iPaaS met IntegrationHub en Flow Designer

Het ServiceNow-platform wordt elk jaar een stukje groter en de focus van het bedrijf wordt steeds iets breder. Tijdens Knowledge 2020, het virtuele event van ServiceNow, viel ons op hoeveel aandacht er was voor de IntegrationHub en de Flow Designer. Twee producten waarmee ServiceNow de iPaaS-markt wil veroveren.

De markt voor integratieplatformen groeit als kool. Steeds meer bedrijven kiezen voor multi-cloud en multi-vendor oplossingen in plaats van één system of records. Hierdoor krijgen bedrijven de meest optimale ervaring in de applicaties, maar tegelijk ook verschillende data-silo’s. Om dat te voorkomen moeten al die oplossingen samenwerken en integreren, zodat de data uitgewisseld kan worden. Onderaan de streep moet dit zorgen voor de beste gebruikservaring in de verschillende applicaties en meer intelligentie door alle data samen te brengen. ServiceNow speelt hier op in met de IntegrationHub en Flow Designer. Het wordt hiermee direct een speler in de zogenaamde iPaaS-markt.

ServiceNow platform maakt werk van iPaaS

ServiceNow is specialist in het automatiseren en efficiënter maken van IT Service Management, IT Operations Management en IT Business Management. Een van de manieren waarop ServiceNow dit doet is middels het maken van workflows die zaken automatiseren en taken uit handen nemen. Met de nieuwste versies van de IntegrationHub en Flow Designer wil ServiceNow zich echt positioneren als een volwaardig integratieplatform, oftewel een iPaaS-oplossing. Bedrijvel als Boomi en MuleSoft zijn gewaarschuwd.

ServiceNow wil met zijn IntegrationHub en Flow Designer zich niet langer beperken tot het integreren van ServiceNow-oplossingen en creaties met derden, maar het wil echt de concurrentie aangaan met grote iPaaS-partijen door losse applicaties van derden met elkaar te verbinden via het Now-platform. Vanuit de no-code en low-code gedachten van ServiceNow is het de bedoeling dat elke zakelijke gebruiker integraties (spokes) tussen verschillende oplossingen kan bouwen, zodat ze hun taken kunnen optimaliseren.

Citizen developers voor ServiceNow

Als we ons baseren op de demo’s van ServiceNow, dan snappen we de gedachtegang van ServiceNow. Het is redelijk eenvoudig om met de Flow Designer een workflow te bouwen die bepaalde diensten aan elkaar koppelt. Met wat simpele training en demo’s kan je zakelijke gebruikers, de zogenaamde citizen developers, leren hoe ze een workflow moeten bouwen. Wel zal de IT-afdeling bepaalde zaken moeten voorbereiden, zoals de toegang tot API’s van bepaalde diensten. In enterprise organisaties heeft namelijk niet iedereen toegang tot op dit niveau, dat druist in tegen de compliance regels. Dat is nog wel te organiseren en geldt net zo goed voor andere iPaaS-oplossingen.

De IntegrationHub komt standaard met een store, waarin al veel integraties met bekende diensten zijn opgenomen. ServiceNow noemt dit spokes. Een spoke is bijvoorbeeld een integratie met Salesforce, SAP of Workday. Hierdoor hoef je als citizen developer niet zelf de API te beschrijven, maar kan je direct koppelen met de API en krijg je de beschikbare velden te zien.

Als er voor een bepaalde dienst geen spoke beschikbaar is, dan zal je die moeten maken. Dit is iets uitdagender en zal niet voor elke citizen developer haalbaar zijn, al is het met de juiste training zeker mogelijk. Wel is het goed dat ServiceNow de mogelijkheid biedt om zelf spokes (integraties) te bouwen. ServiceNow dringt er ook op aan een spoke na het bouwen toe te voegen aan de store, zodat andere klanten daar weer van kunnen profiteren.

No-code of low-code

Als je als bedrijf met het ServiceNow-platform integraties gaat bouwen, dan kan dit via een low-code en een no-code methode. Dit is afhankelijk van of de IntegrationHub al beschikt over een spoke voor de diensten waarmee je wilt integreren. Als er een spoke beschikbaar is kan je via de Flow Designer op een no-code manier, met wat drag-en-drop acties een complete workflow bouwen die de integratie doet. Blijkt echter dat er nog geen spoke is, dan moet je die zelf definiëren. Je komt dan uit op low-code, waarbij je een paar regels Javascript moet schrijven om de waarde af te vangen en te definiëren binnen de ServiceNow IntegrationHub. Dit is niet heel moeilijk, maar voor een citizen developer mogelijk net een stap te ver. Zoals gezegd is het met wat training wel mogelijk.

Wij zijn van mening dat ServiceNow middels machine learning hier nog wel wat stappen kan zetten, om dit in een volgende versie nog eenvoudiger te maken. Uiteindelijk zouden veel integraties automatisch gebouwd moeten kunnen worden door de documentatie te scannen of door gebruik te maken van een technische specificatie van de API.

Focussen op meer integraties

Op dit moment heeft ServiceNow tientallen integraties die het out-of-the-box zelf levert en daarnaast zijn er nog wat spokes van derde partijen. In totaal zijn er 75 spokes, veel te weinig om momenteel echt te concurreren met iPaaS-platformen die duizenden integraties hebben. Wel was er tijdens Knowledge 2020 een duidelijke focus op de IntegrationHub. Daar lijkt nu meer aandacht op te liggen en de ontwikkeling van nieuwe spokes zal daarmee ongetwijfeld ook in een stroomversnelling komen.

Het feit dat klanten zelf ook spokes kunnen maken met de Flow Designer kan ook bijdragen aan meer integraties. Al zullen er ook klanten zijn die dit een verantwoordelijkheid vinden van ServiceNow. Uiteindelijk zou ServiceNow er goed aan doen om middels machine learning zelf de API’s en API-documentatie van veel bekende diensten te scannen, zodat de spokes automatisch toegevoegd kunnen worden. Dit is een methode die bijvoorbeeld Mendix ook gebruikt om te integreren met derden. Daarmee kan het bedrijf de drempel serieus verlagen en breder beschikbaar worden voor citizen developers.

Belangrijkste voordeel is één platforn en minder kosten

Als je als bedrijf op zoek bent naar een integratieplatform, dan zal Boomi of Mulesoft je op dit moment nog meer overtuigen dan ServiceNow. Als ServiceNow dat wil veranderen, moet het nog flink aan de bak. Bedrijven die al klant zijn bij ServiceNow, om misschien hele andere redenen, kunnen wel profijt hebben van de IntegrationHub en Flow Designer. Het scheelt namelijk behoorlijk wat kosten als de bedrijven gebruikmaken van ServiceNow in plaats van een oplossing van een derde partij. Zeker partijen die nog moeten beginnen met het bouwen van integraties, kunnen dit prima doen op het ServiceNow-platform.

Als het aantal integraties nog behapbaar is kan dit prima met het ServiceNow-platform. We verwachten dat je dan als bedrijf zal meegroeien met de IntegrationHub binnen het ServiceNow-platform. ServiceNow heeft zich nu klaargemaakt voor de iPaaS-markt, het zal de komende jaren moeten investeren om door te zetten.

Het generieke workflow platform

Zoals eerder gemeld groeit de markt voor integratieplatformen enorm hard. We denken dan ook dat het verstandig is van ServiceNow om hierop in te zetten. Hun zogenaamde “platform of platforms” kan hierin een grote rol spelen. Zeker omdat ServiceNow voor veel bedrijven al veel (interne) workflows verzorgt. Als je daar ook de integraties tussen alle verschillende diensten aan toe kan voegen blijft het overzichtelijk.

De iPaaS-markt is echter ook competitief. We denken dat de basis nu staat van de IntegrationHub. ServiceNow zal nu moeten doorpakken en investeren in de IntegrationHub en Flow Designer, zodat het aantal spokes (integraties) flink omhoog gaat. Uiteindelijk zal het moeten concurreren met spelers in de markt die zich hierin gespecialiseerd hebben en al wat verder zijn. Dat vraagt simpelweg om meer integraties. Door de grote vraag is er nu ook het momentum voor. Voor ServiceNow is het de komende jaren van belang om de positie als platform der platforms waar te maken.