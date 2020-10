IBM en SAP breiden samenwerking uit voor hybrid cloud

IBM en SAP blijven hun innige samenwerking uitbreiden met nieuwe functionaliteit. Vooral richten de nu toegevoegde mogelijkheden waardoor klanten hun SAP-workloads efficiënter kunnen gebruiken.

Volgens Big Blue en SAP moeten de nu aangekondigde gezamenlijke mogelijkheden klanten helpen om sneller naar hybrid cloudomgevingen -een recent speerpunt van de techgigant- overstappen. De diensten moeten helpen om makkelijker SAP-workloads in de IBM Cloud of in on-premise-omgevingen te draaien.

Nieuwe diensten en uitbreiding partnernetwerk

De aangekondigde verbeteringen zijn onder meer nieuwe diensten als via IBM Cloud ondersteunde oplossing Rapid Move for SAP. IBM gaat ook zijn public cloudomgeving IBM Cloud, IBM Global Financing en IBM Services actief aanbieden. Deze diensten geeft klanten hybrid-opties om selectief applicaties binnen de public cloudomgeving te lanceren.

Daarnaast breiden Big Blue en SAP ook hun netwerk van GSI- en ISV-partners uit met onder meer Syniti, Tata Consulting Services (TCS), BlueIT, H.T. High Technology en Tech Mahindra.

Nieuwe certificeringen

Verder heeft IBM nieuwe SAP-certificeringen gekregen. Met deze certificeringen krijgen klanten verschillende opties om SAP-workloads te draaien op een meer gecontroleerde en geoptimaliseerde manier. Het gaat hierbij om nieuwe certificeringen voor IBM Power Systems Virtual Server. Dit helpt klanten om te kiezen of zij hun SAP HANA of -NetWeaver workloads in de gevirtualiseerde infrastructuur van IBM willen draaien.

Andere certificeringen zijn er onder meer voor op tweede generatie Intel Xeon Scalable-processors gebaseerde servers op virtuele private cloudomgevingen en voor NetApp gecertificeerde storageoplossingen voor SAP-workloads.

