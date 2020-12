Salesforce maakt zijn software geschikter voor public cloud

Salesforce heeft een variant van zijn software gemaakt die klanten bij een cloudprovider naar keuze kunnen draaien. Het nieuwe product, genaamd Hyperforce, moet de Salesforce-software flexibeler en voor meer klanten toegankelijk maken.

De software van Salesforce heeft traditioneel altijd op servers van het bedrijf zelf gedraaid. In de loop der jaren heeft het bedrijf steeds meer lasten verplaatst naar public cloud-providers als Google, AWS en Azure.

Architectuur aangepast

Met Hyperforce kunnen Salesforce-klanten die stap ook zetten. Salesforce claimt dat het de architectuur van zijn software volledig heeft aangepakt om dit mogelijk te maken. Het bedrijf claimt dat het voordeel voor klanten hierbij is dat het een grotere flexibiliteit mogelijk maakt. Ze kunnen nu immers zelf kiezen wat voor capaciteit ze nodig hebben en welke provider daar het beste bij past. Ook wordt het beter mogelijk om te voldoen aan lokale wetten voor data-opslag.

Backwards compatible

Het bedrijf benadrukt dat Hyperforce volledig met terugwerkende kracht werkt met bestaande applicaties die op Salesforce aansluiten. Bedrijven die overstappen zijn dus niet veel tijd kwijt aan het herschrijven van hun applicaties.

Hyperforce is aanvankelijk alleen in India en Duitsland beschikbaar. Salesforce wil dat in het komende jaar uitbreiden naar meer landen en regio’s.

