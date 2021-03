Dell Technologies breidt software uit voor hybride werknemers

Dell Technologies heeft met versie 1.5 van de functionaliteit van zijn SaaS-gebaseerde client computing software-oplossing Dell Hybrid Client uitgebreid. Nu krijgen nu niet alleen kantoormedewerkers toegang tot alle kantoorapplicaties en -bestanden, maar ook werknemers op afstand.

Met de lancering van versie 1.5 van Dell Hybrid Client client computing software krijgen alle medewerkers, waar zij zich ook bevinden, via een centrale omgeving de snelste en meest veilige toegang tot de benodigde kantoorapplicaties. Denk daarbij vooral aan cloudgebaseerde applicaties als Citrix, VMware en Microsoft. Daarnaast zorgt de oplossing ervoor dat collaboration tools als Zoom en Microsoft Teams lokaal werken, waardoor de druk op de gebruikte IT-infrastructuur verder wordt ontlast.

Verbeterde mogelijkheden voor medewerkers

Via veilige single sign-onfunctionaliteit krijgen medewerkers toegang tot hun applicaties en gegevens. Ook biedt de software mogelijkheden om op wereldwijde schaal naar bestanden te zoeken. De software biedt eindgebruikers verder eenzelfde consistente gebruikservaring wanneer zij bijvoorbeeld hun thin clients op kantoor inwisselen voor laptops als zij buiten de deur of op afstand werken. Andere functionaliteit voor gebruikers is onder meer een verbeterde encryptie en secure boot.

Functionaliteit voor beheerders

Voor beheerders biedt Dell Hybrid Client beheermogelijkheden vanuit een on-premise console of vanuit een cloudomgeving. Ook is het mogelijk de software zowel on-premise als via de cloud te beheren. Hiervoor is de Wyse Management Suite Pro-tool beschikbaar. De tool helpt ook om Dell Hybrid Client v1.5 uit te rollen over meerdere public cloudomgevingen, waaronder Google Cloud en AWS.

De software is direct beschikbaar en ondersteunt onder meer de Dell OptiPlex 7070 Ultra, Dell OptiPlex 3090 en 7090 en de Dell Wyse 5070 thin clients. Daarnaast is de software nu geschikt voor de Dell Latitude 3320- en 3320 Ultra-laptops. De SaaS-oplossing kost 60 dollar per jaar per apparaat.

