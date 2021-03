VMware verbetert tooling voor het beheer van multicloudomgevingen

VMWare heeft onlangs zijn Cloudhealth by VMware- en VMware vRealize-tooling voor het beheer van multicloudomgevingen updates gegeven. Met de laatste versie van deze tools kunnen bedrijven nog beter hun applicatielandschap in meerdere public cloudomgevingen beheren.

Met de updates wil VMware met zijn oplossingen en toepassingen nog meer een brug vormen tussen de verschillende public cloudomgevingen. Hierdoor moet het voor klanten makkelijker worden hun applicaties zonder problemen in alle gebruikte public cloud-omgevingen te beheren of te verplaatsen.

Verbeterde CloudHealth by VMware

De update van Cloudhealth by VMware volgt op de overname van CloudHealth in 2018. Dit platform voor multicloudmanagement helpt bedrijven met het beheer van hun verschillende (public) cloud-omgevingen, zoals kostenanalyse, gebruiksanalyse, security en de prestaties van hun IT-omgevingen binnen public cloud-omgevingen. Hiervoor worden ook aanpasbare rapporten geproduceerd.

Met de nu uitgebrachte updates ondersteunt CloudHealth by VMware nu onder meer Microsoft Azure Enterprise Agreements (EAs). Hiermee kunnen klanten zowel Microsoft Azure EA en AWS Cost and Usage-rapporten maken. Daarnaast is ook de ondersteuning voor de AWS Savings Plans uitgebreid. Hiervoor zijn nu automatisch gegenereerde aanbevelingen toegevoegd.

Meer functionaliteit VMware vRealize

Voor de suite van cloudbeheertools VMware vRealize zijn nu de oplossingen vRealize Automation, VMware vRealize Operations, VMware vRealize Log Insight and VMware vRealize Network Insight van nieuwe functionaliteit voorzien.

Versie 8.4 van VMware vRealize Automation biedt onder meer verbeterede mogelijkheden voor self-service multicloud-infrastructuur, een verbeterde intelligente netwerkautomatisering met NSX-T Migration Support en event-driven automatisering van configuraties. Ook is de integratie met Salt-project verbeterd door een verbeterde automatisering van SaltStack Config-integratie.

Daarnaast is de provisioning voor multicloudomgevingen en de governance verbeterd. Dit laatste speciaal voor Google Cloud, Microsoft Azure en VMware Cloud. Voor VMware Cloud on AWS is ook meer automatisering toegevoegd.

De updates aan de tool VMware vRealize Operations omvatten meer dekking van de meest populaire, 57 in getal, native AWS-diensten. Ook is de tool VMware Cloud on AWS What-if Planning gepresenteerd voor het plannen van toekomstige AWS-capaciteit. Verder is aan de oplossing nog functionaliteit toegevoegd als een verbeterde cost flow-optimalisatie en het ondersteunen van open-source Telegraf agent plugins.

Overige upgrades binnen VMWare vRealize

De oplossing VMware vRealize Log Insight versie 8.4 biedt nu onder meer mogelijkheden voor efficiënte storagepartities en beheersmogelijkheden voor multicloudomgevingen. VMware vRealize Network Insight versie 6.2 heeft onder meer upgrades gekregen met VMware vRealize Network Insight Cloud voor meer netwerkvisability voor zowel Google Cloud VMware Engine als de Azure VMware Solution. Overige verbeterde netwerkinzichten is toegevoegd voor VMware Cloud on AWS.

