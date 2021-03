SUSE ruilt Ceph-storageproduct SES in voor Rancher Longhorn

SUSE stopt met zijn op Ceph gebaseerde storageproduct SUSE Enterprise Storage (SES). In plaats van het op open-source gebaseerde zakelijke objectstorageplatform, kiest de zakelijke Linux-distributeur nu voor de persistentstoragetoepassing Rancher Longhorn uit eigen gelederen.

Volgens SUSE is de stap om te stoppen met het bieden van SES, zoals aangegeven in een reactie aan IT-nieuwssite The Register, ingegeven door het toenemende gebruik van containers in IT-omgevingen. Dit betekent dat toekomstige storage-extensies, zoals SES fungeert voor de zakelijke Linux-distributie SUSE Linux Enterprise Server (SLES) zich vooral op toepassing rondom containers gaat richten. Hierbij valt het op Ceph gebaseerde SES dan uit de boot.

Ceph is een open-source gedistribueerd platform voor object storage. Het platform ondersteunt file- en block access-protocollen en object access. Vooral Red Hat, tevens eigenaar van Ceph, flinke gebruiker van dit platform. Ceph is een belangrijk bestandsdeel van het Red Hat OpenShift Container Storage Platform.

SES 7 is laatste versie

SES-versie 7 is de laatste versie van het SES-product. Deze versie is begin dit jaar uitgebracht. In deze versie had Ceph in containers moeten kunnen uitrollen, storage aan containers leveren en het Rook-orkestratieplatform voor Kubernetes moeten gebruiken. Toch zijn de ze toepassingen Deze niet in versie 7 terecht gekomen. SUSE heeft wel bekend gemaakt dat het voorlopig SES blijft ondersteunen.

Alle pijlen op Rancher Longhorn

In plaats van SES gaat SUSE nu al zij pijlen zetten op Rancher Longhorn waarvan nu versie 1.1 beschikbaar is. Deze tool levert persistent storage aan containers en is afkomstig van Rancher Labs. Rancher Labs, een leverancier van tools en oplossingen voor het beheer van Kubernetes, werd eind vorig jaar door SUSE overgenomen. Hiermee ontstond één van de grootste aanbieders van een open-source cloudgebaseerd tooling-ecosysteem, zoals we al bij de aankondiging van de overname opmerkten. SUSE is hierdoor nog meer een concurrent voor Red Hat geworden.