VMware verlengt ondersteuning voor vSphere 6.5

VMware heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de ondersteuning voor versie 6.5 van vSphere met een jaar verlengt. Daarmee zou het zijn klanten meer stabiliteit willen bieden in de onrust veroorzaakt door de coronapandemie.

De verlenging van ondersteuning is aangekondigd in een blogpost. Daarin vertelt VMware over het jaar dat inmiddels is gepasseerd sinds de meeste landen coronamaatregelen namen en veel bedrijven plotseling over moesten gaan op thuiswerken. Dit heeft gezorgd voor uitdagingen en onzekerheid voor de klanten van VMware. Daarom heeft bet bedrijf besloten om de ondersteuning van de oude versie van VMware te verlengen.

Ondersteuning tot november 2022

Aanvankelijk was het einde van de algemene ondersteuning van vSphere 6.5 op 15 november 2021 gezet. Deze is nu verplaatst naar 15 oktober 2022. Het einde van technische ondersteuning blijft ongewijzigd op 15 november 2023. De ondersteuning van vSAN 6.5 en 6.6 is ook verlengd. Ook daarvan verloopt nu de algemene ondersteuning op 15 oktober 2022.

Flash-client

Dat het mogelijk is om de verouderde versie nog een jaar langer te gebruiken, betekent niet dat het ook een goed idee is. De client van vSphere 6.5 maakt namelijk nog gebruik van Adobe Flash, een programma waarvan de ondersteuning sinds begin dit jaar is verlopen. Hierdoor werkt software die Flash nodig heeft, niet meer in alle grote browsers. Wil je dus nog van vSphere 6.5 gebruik blijven maken, moet je een oudere versie van een internetbrowser blijven gebruiken, met alle beveiligingsrisico’s van dien. Bij versie 6.7 is VMware overgestapt naar een client op basis van HTML5.

Ondersteuning vSphere 6.7 ook verlengd

Het is niet de eerste keer dat VMware de ondersteuning van zijn software verlengt vanwege de coronapandemie. Vorig jaar juni kondigde het bedrijf aan dat vSphere 6.7 ook wat langer ondersteund zou worden. Net als bij vSphere 6.5 was daarvan het einde van algemene ondersteuning vooruitgeschoven van 15 november 2021 naar 15 oktober 2022.

vSphere 7 is nieuwste versie

Rond hetzelfde moment heeft het bedrijf ook vSphere 7.0 uitgebracht. Die versie bracht een aantal nieuwe updates met zich mee en krijgt algemene ondersteuning tot april 2025. De nieuwe functies bestaan onder andere uit de mogelijkheid om moderne gecontaineriseerde applicaties meteen in vSphere te kunnen draaien. Ook zou de veiligheid omhoog geschroefd zijn en zouden er nieuwe operationele mogelijkheden zijn, zoals workload-oriented Distributed Resource Scheduler (DRS).

