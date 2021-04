AWS komt alternatieve toegangsmethode voor kapotte vm’s

AWS heeft de ‘interactive EC2 Serial Console’ aangekondigd. De clouddienst biedt hiermee een mogelijkheid om problemen met een virtual machine op te lossen wanneer dit niet met een gewone ssh-verbinding mogelijk is.

Met EC2 Serial Console krijgen gebruikers directe toegang tot de seriële poort op de machine waar ze verbinding mee proberen te maken, vertelt Amazon in de aankondiging. Dit maakt het mogelijk om opstart- en netwerkproblemen te troubleshooten die de gebruikelijke toegangswegen tot de vm’s belemmeren. Voor gebruikers wordt de ervaring hetzelfde als wanneer ze fysiek naar de server toe zouden lopen en er een monitor en toetsenbord op zouden aansluiten.

Troubleshooten veel minder omslachtig

Voorheen was het alleen mogelijk om dergelijke problemen te analyseren op basis van logs of screenshots via de EC2 management console, API of de command-line-interface. Dit maakte het troubleshooten een stuk omslachtiger dan wanneer je direct en interactief je opdrachten kunt invoeren bij de problematische server.

Functie staat niet standaard aan

De EC2 Serial Console is niet standaard geactiveerd. Gebruikers die van de functie gebruik willen maken, moeten hem expliciet activeren. De functie is geïntegreerd met IAM en AWS for Organizations zodat de toegangsrechten precies kunnen worden afgesteld.

Beschikbaarheid

Amazon maakt EC2 Serial Console per direct beschikbaar voor alle virtuele instanties die op AWS Nitro draaien, of er nou van Windows of Linux gebruikgemaakt wordt. In Europa is het beschikbaar op de AWS-locaties in Ierland en Frankfurt. Aan het gebruik van de dienst zijn geen extra kosten verbonden.

AWS is overigens niet de eerste clouddienst die met dit idee komt. Microsoft biedt al langer Azure Serial Console aan, net als Google, met zijn interactive serial console. Veel kleine hostingproviders bieden ook vergelijkbare diensten aan.

Tip: AWS verdubbelt geheugen met nieuwe EC2-instances