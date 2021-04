ServiceNow voegt ondersteuning toe voor Oracle OCI

Als je als organisatie inzicht wilt hebben in het gebruik en de inzet van resources en services, kun je daar ServiceNow voor gebruiken. Binnen het IT Operations Management (ITOM)-aanbod van die leverancier heb je de mogelijkheid om dit centraal in te zien en te beheren. Het gaat hier dan niet alleen om on-premises resources en services, de cloud hoort hier tegenwoordig ook bij. Er was echter geen integratie tussen Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en het ServiceNow-platform. Vanaf vandaag is deze er wel.

Met de integratie heb je als ServiceNow- en Oracle OCI-klant nu de mogelijkheid om OCI IaaS-resources te zoeken, vinden en beheren binnen je hybride of multicloud-omgeving. Dit dus met gebruik van ServiceNow’s Service portal dat je al gebruikt voor andere cloud-omgevingen. Er zijn al integraties met AWS, Azure, Google Cloud en containeromgevingen (Kubernetes, OpenShift).

Opgenomen in ServiceNow CMDB

De meerwaarde van de koppeling met ServiceNow’s ITOM Visibility-applicatie ligt voor de hand. Je kunt nu centraal het cloudgebruik binnen je organisatie inzichtelijk krijgen, analyseren en daar waar nodig bijsturen. ServiceNow trekt alle OCI resources die het kan vinden naar binnen en slaat deze op in de ServiceNow Configuration Management Database (CMDB). Dit repository kan dan gebruikt worden om met name de beschikbaarheid van de resources te monitoren. Je kunt hierdoor in een oogopslag zien hoeveel resources er nog beschikbaar zijn voor een specifieke afdeling binnen je organisatie.

Een extra mogelijkheid binnen het platform van ServiceNow is om de inhoud van de CMDB te combineren met een ander platform van ServiceNow, het AIOps-platform. Hiermee kun je nog een stapje verdergaan. Je kunt hiermee dashboards maken. Deze kunnen gaan over de gezondheid van je (cloud-)omgevingen. Je kunt er ook rapporten mee genereren. Tot slot is het mogelijk om er inzichten in je cloud spend mee te verkrijgen. Dat laatste is uiteraard heel erg belangrijk en een groot hoofdpijndossier voor veel organisaties.

De integratie met ServiceNow is de meest recente in een niet aflatende stroom van aankondigingen van Oracle rondom OCI. Zo was er enkele weken geleden de aankondiging rondom Oracle Cloud Lift. Eerder dit jaar hadden we verder ook al de vereenvoudiging van de Autonomous Data Warehouse en de introductie van Roving Edge Infrastructure. We zullen dus ongetwijfeld niet lang hoeven te wachten op de volgende OCI-aankondiging.